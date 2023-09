Video/ Fiorenzuola Trento (2-1) gol e highlights: decisiva la rete di Gonzi! (Serie C, 24 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENZUOLA TRENTO: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale-Velodromo Attilio Pavesi il Fiorenzuola supera il Trento per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere gli ospiti allenati da mister Tedino a proporsi pericolsamente in zona offensiva subito intorno all’8′ quando la conclusione di Pasquato viene parata in calcio d’angolo dall’attento Guadagno. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Bonatti riescono a passare in vantaggio al 24′ grazie alla rete messa a segno da Ceravolo.

Ci pensa poi Gonzi a trovare il gol del raddoppio subito al 26′ ma i gialloblu accorciano le distanze al 30′ con il gol realizzato da Attys. Nel secondo tempo gli Aquilotti falliscono una doppia opportunità molto interessante al 52′ sia con Sipos che con Attys e sul fronte opposto Silvestro non combina di meglio al 58′ per allungare sugli avversari. Nell’ultima parte dell’incontro pure Di Gesù va al tiro senza tuttavia sorprendere il portiere Russo al 90’+2′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Peletti, proveniente dalla sezione di Crema, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Potop e Nava da un lato, Vitturini, Attys e Frosinini dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quinto turno di campionato permettono al Fiorenzuola di salire a quota 6 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Trento non si muove, restando fermo a 8 punti.

Fiorenzuola-Trento 2 a 1 (p.t. 2-1)

Reti: 24′ Ceravolo(F); 26′ Gonzi(F); 30′ Attys(T).

FIORENZUOLA (4-2-3-1) – Guadagno; Sussi, Potop, Bondioli, Silvestro; Stronati, Nelli; Gonzi, Musatti, Morello; Ceravolo. All.: Bonatti.

TRENTO (4-3-3) – Russo; Vitturini, Garcìa, Barison, Frosinini; Sangalli, Attys, Rada; Anastasia, Pasquato, Sipos. All.: Tedino.

Arbitro: Marco Peletti (sezione di Crema).

Ammoniti: 22′ Vitturini(T); 40′ Attys(T); 45′ Potop(F); 45’+1′ Frosinini(T); 70′ Nava(F).

