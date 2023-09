DIRETTA/ Fiorenzuola Trento (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 24 settembre 2023)

DIRETTA FIORENZUOLA TRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta dell’incontro tra Fiorenzuola e Trento pone di fronte due formazioni che all’interno della loro storia si sono affrontate in appena tre incontri. Due volte in match ufficiali, una volta in amichevole. Partendo dal primo scontro, il Trento ha avuto la meglio sul Fiorenzuola grazie al risultato di 1-0. Rete decisiva firmata da Simonti. Gara di ritorno che vide vincere il Trento con il risultato di 1-2. Vantaggio dei padroni di casa con Mamona e pareggio di Bocalon e sorpasso di Pasquato.

Trento che nelle gare ufficiali possiede il 100% di vittorie contro la Fiorenzuola. L’unica volta in cui le due formazioni non hanno avuto un vincitore al termine dei 90 minuti, è stato nel 2022 quando si sono affrontate all’interno di una amichevole per club. Il risultato fu di pareggio (2-2), con le reti di Pasquato e Osuji da una parte; Giani e Oneto dall’altra. (Marco Genduso)

FIORENZUOLA TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fiorenzuola Trento sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fiorenzuola Trento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

FIORENZUOLA TRENTO: GIALLONERI LANCIATI!

Fiorenzuola Trento, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 14.00 presso il velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. La formazione valdardese arriva a questa partita dopo un inizio di stagione complicato e al di sotto delle aspettative, con tre sconfitte nelle prime quattro partite e solo tre punti in classifica, ottenuti dalla vittoria contro l’AlbinoLeffe. La squadra guidata dal mister Bonatti si trova ora nella necessità di invertire questa tendenza per recuperare punti e riacquistare fiducia dopo l’ultima sconfitta contro il Lumezzane.

Dall’altra parte, il Trento del mister Tedino è una delle squadre che ha avuto un inizio di stagione positivo, con due vittorie e due pareggi, di cui l’ultimo ottenuto con un pareggio 1-1 contro il Legnago, nonostante abbiano giocato in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Inoltre, il Trento vanta una delle difese più solide del campionato, avendo subito solo un gol, alla pari con il Mantova, nelle prime fasi della stagione, fattore che ha contribuito a far restare imbattute le Aquile in questo avvio di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA TRENTO

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Trento, match che andrà in scena al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Andrea Bonatti schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sorzi, Silvestro, Potop, Nava, Sussi, Nelli, Stronati, Di Gesù, Gonzi, Ceravolo, Morello. Risponderà il Trento allenat0 da Bruno Tedino con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Russo, Vitturini, Ferri, Garcia, Frosinini, Sangalli, Attys, Di Cosmo, Pasquato, Petrovic, Terrani.

FIORENZUOLA TRENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola Trento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Trento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











