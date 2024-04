Video/ Foggia Audace Cerignola (1-2) gol e highlights: decisivo D’Andrea! (Serie C, 21 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FOGGIA AUDACE CERIGNOLA: LA SINTESI

Allo Stadio Pino Zaccheria l’Audace Cerignola sconfigge in trasferta il Foggia per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i gialloblu del tecnico Giuseppe Raffaele sembrano mettere da subito in chiaro le cose riuscendo infatti a spezzare l’equilibrio iniziale immediatamente all’8′ tramite il gol messo a segno da Sainz-Maza e le Cicogne insistono continuando a proporsi in zona offensiva come evidenziato pure dalla traversa centrata da Tascone con un pallonetto verso il 27′.

I minuti passano ed i rossoneri di mister Mirko Cudini cercano di fare il possibile per rispondere agli avverari ed i loro sforzi vengono premiati al 37′ dal gol siglato da Antonacci. Nel secondo tempo i Diavoli del Sud paiono ripartire con il piglio giusto per quantomeno sperare di realizzare la rete del sorpasso andando però soltanto alla conclusione alta sopra la traversa con Salines intorno al 52′. Nel finale ci pensa D’Andrea a riportare invece avanti gli Ofantini in maniera definitiva segnando un gol in contropiede al 73′.

Sotto l’aspetto della disciplinare, l’arbitro Centi proveniente da Terni ha estratto il cartellino giallo per quattro volte, due per ciascuna squadra, ammonendo Odjer e Papazov da un lato, Tascone e Gonnelli dall’altro. La vittoria lontano dalle mura amiche ottenuta in questo trentasettesimo turno di campionato permette all’Audace Cerignola di scavalcare i diretti rivali di giornata del Foggia, rimasti appunto fermi a 48 punti, salendo a quota 50 nella classifica del girone B della Serie C 2023/2024.

