Video/ Foggia Crotone (1-0) gol e highlights: Vuthaj riaccende i rossoneri (Serie C)

VIDEO FOGGIA-CROTONE (1-0): LA PARTITA

Allo Stadio Pino Zaccheria il Foggia supera il Crotone per 1 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Gallo si affacciano pericolosamente in avanti verso il 9′ quando il tiro di Nicolao viene bloccato da Branduani tra i pali. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati dal tecnico Lerda danno segnali di vita al 17′ con un colpo di testa largo provato da Kargbo.

Nel secondo tempo i Satanelli ripartono alla grande e riescono infatti a passare in vantaggio al 51′ grazie alla rete messa a segno da Vuthaj, bravo ad approfittare dell’erroraccio difensivo commesso dalla retroguardia avversaria.

VIDEO FOGGIA-CROTONE (1-0): IL SECONDO TEMPO

Nell’ultima parte dell’incontro i pitagorici si disperano mancando il bersaglio col solito Kargbo al 76′ ed i rossoneri vanno a caccia del raddoppio con D’Ursi al 77′, Vuthaj al 78′ e Petermann all’82’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alessandro Di Graci, proveniente dalla sezione di Como, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Frigerio, Malomo e Nobile da un lato, Cuomo e Tribuzzi dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ottavo turno di campionato permettono al Foggia di salire a quota 7 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Crotone non si muove, rimanendo fermo a 19 punti.

VIDEO FOGGIA-CROTONE (1-0): IL TABELLINO

Reti: 51′ Vuthaj(F).

FOGGIA (4-4-2) – Nobile; Garattoni, Malomo, Sciacca, Rizzo; Malomo, Petermann, Di Noia, Nicolao; D’Ursi, Vuthaj. A disp.: Raccichini, Illuzzi, Schenetti, Chierico, Ogunseye, Peralta, Papazon, Leo, Peschetola, Iacoponi, Odjer, Tonin. All.: Fabio Gallo.

CROTONE (4-3-3) – Branduani; Calapai, Cuomo, Golemic, Giron; Tribuzzi, Petriccione, Carraro; Chiricò, Gómez, Kargbo. A disp.: Dini, Gattuso, Bove, Papini, Mogos, Vitale, Awua, Crialese, Giannotti, Bernardotto, Panico, Rojas, Pannitteri, Tumminello. All.: Franco Lerda.

Arbitro: Alessandro Di Graci (sezione di Como).

Ammoniti: 8′ Cuomo(C); 12′ Frigerio(F); 13′ Tribuzzi(C); 43′ Malomo(F); 64′ Nobile(F).











