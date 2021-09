Video/ Foggia Juve Stabia (1-1) gol e highlights: Nicoletti risponde a Panico

VIDEO FOGGIA JUVE STABIA (1-1): UN PUNTO A TESTA ALLO ZACCHERIA

Foggia e Juve Stabia si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Panico e Nicoletti. Gara ricca di emozioni ed episodi che ha visto le due compagini sfiorare in più occasioni la rete decisiva. I primi dieci minuti di gara sono trascorsi senza regalare alcune emozioni. Prima occasione per il Foggia con Merola che, da posizione decentrata, calcia ma trova la risposta di Sarri. Merola prova ancora la conclusione ma trova Sarri attento. La sblocca la Juve Stabia! Scambio tra Bentivegna e Schiavi, il secondo imbuca per Schiavi che a sua volta passa a Panico, da solo davanti ad Alastra la mette in rete. Palo del Foggia con Merola! Su calcio d’angolo ci arriva il centravanti che di testa trova il palo. Ci riprova di nuovo Merola ma Sarri risponde presente. Gara molto accesa quando siamo arrivati alla mezzora di gioco. Il Foggia continua ad attaccare senza però trovare lo spunto giusto, la prima frazione tra Foggia e Juve Stabia termina con i campani avanti di un gol.

VIDEO FOGGIA JUVE STABIA: IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa Cinaglia perde la sfera al limite della sua area, recupera Rocca che la mette in mezzo ma Tonucci chiude bene. Nicoletti! Grandissimo gol del Foggia! Dalla lunga distanza non lascia scampo a Sarri! Iniziativa personale per una rete davvero da applausi. Ottima occasione per Evacuo che entra in area e calcia ma non trova la porta. Il Foggia attacca a testa bassa alla ricerca del gol del vantaggio in pieno stile zemaniano ma la difesa dei campani sta respingendo tutte le minacce. Termina il match tra Foggia e Juve Stabia, la decidono Panico e Nicoletti. Alla fine il risultato di parità è giusto.

IL TABELLINO

FOGGIA (4-3-3) Alastra; Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicoletti; Gallo (20’st Ballarini), Petermann, Rocca; Merola (41’st Merkaj), Ferrante (20’st Di Grazia), Curcio. A disposizione: Volpe, Markic, Di Pasquale, Vigolo, Garofalo, Di Jenno, Tuzzo. All. Zeman

JUVE STABIA (4-2-3-1) Sarri; Donati, Tonucci, Cinaglia (40’st Caldore), Rizzo; Altobelli, Berardocco (21’st Squizzato); Bentivegna (21’st Evacuo), Schiavi (14’st Scaccabarozzi), Stoppa (40’st Troest); Panico. A disposizione: Lazzari, Maresca, Davì, Della Pietra, Lipari, Esposito. All Novellino

Arbitro: Luciani di Roma 1

Assistenti: Cerilli e Vettorel di Latina

Marcatori: 23’pt Panico (J), 19’st Nicoletti (F)