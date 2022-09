Video/ Foggia Latina (risultato finale 1-3) gol e highlights: ospiti vincenti!

VIDEO FOGGIA LATINA (1-3): VINCONO I LAZIALI

Termina 3-1 in favore del Latina, un po’ a sorpresa, la gara d’esordio del Foggia di fronte al proprio pubblico, in occasione di questa prima giornata del campionato di Serie C. Dopo 45 minuti di poco spettacolo e tanta tattica, proprio allo scadere sono gli ospiti a sbloccare il risultato: al 45esimo minuto è proprio Rosseti a sporcare la punizione ben calciata da Amadio, trasformando il piazzato in gol. Realizzazione da vero bomber del numero 11, che va sulla traiettoria e non lascia scampo al portiere avversario. Una rete che manda i padroni di casa negli spogliatoi sotto di un gol.

Nel secondo tempo il Foggia alza i ritmi e prova a pareggiare la partita, specialmente con il neo-entrato, che prima sfiora di poco il palo, e successivamente impegna Cardinali con una botta da distanza ravvicinata. A 7 minuti dalla fine, però, è la formazione laziale a colpire in contropiede: assist sublime di esterno destro di Bordin e tocco vincente al volo, anche questo meraviglioso, che non lascia scampo a Dalmasso e si insacca in rete. Ospiti in vantaggio per 2 reti a 0. I padroni di casa provano a riaprirla con un forcing finale, ed all’89esimo Vuthaj trova di testa il gol del 2-1, ma al 93esimo il neo-entrato Fabrizi fredda l’estremo difensore rossonero e chiude definitivamente i giochi. Tre punti d’oro per il Latina.

VIDEO FOGGIA LATINA (1-3): TABELLINO

FOGGIA: Dalmasso J. D., Di Noia G., Di Pasquale D., D’Ursi E. (dal 10′ st Peschetola L.), Garattoni A., Malomo A. (dal 23′ st Sciacca G.), Nicolao G. (dal 10′ st Costa F.), Odjer M. (dal 18′ st Petermann D.), Ogunseye R. (dal 19′ st Vuthaj D.), Peralta D., Schenetti A.. A disposizione:Raccichini M., Illuzzi F., Chierico L., Costa F., Frigerio M. R., Iacoponi D., Leo D., Peschetola L., Petermann D., Sciacca G., Tonin R., Vuthaj D.

LATINA: Cardinali M., Amadio S., Carissoni L., Carletti C. (dal 45’+3 st Fabrizi L.), Di Livio L. (dal 45’+2 st Celli A.), Esposito A., Esposito A., Giorgini A., Rosseti L. (dal 16′ st Margiotta F.), Teraschi M. (dal 15′ st Cortinovis F.), Tessiore A. (dal 32′ st Bordin A.). A disposizione: Tonti A., Barberini C., Bordin A., Celli A., Cortinovis F., Di Mino M., Fabrizi L., Giannini F., Margiotta F., Nori T., Rossi A., Sannipoli D.



Reti: al 44′ st Vuthaj D. (Foggia) al 45′ pt Rosseti L. (Latina) , al 38′ st Carletti C. (Latina) , al 45’+4 st Fabrizi L. (Latina) .

Ammonizioni: al 44′ pt Di Pasquale D. (Foggia) al 4′ pt Teraschi M. (Latina), al 25′ st Cortinovis F. (Latina), al 32′ st Margiotta F. (Latina), al 39′ st Carletti C. (Latina), al 45’+1 st Carissoni L. (Latina).











