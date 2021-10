Video/ Foggia Monopoli (1-0) gol e highlights: Ferrante decide il derby (Serie C)

VIDEO FOGGIA MONOPOLI 1-0: PRIMO TEMPO

Termina con il risultato di 1-0 Foggia Monopoli. La formazione allenata da Zdenek Zeman conquista un’importante vittoria che fa dimenticare la pesante sconfitta di Palermo e porta serenità all’ambiente in vista del prossimo impegno in campionato, che vedrà i rossoneri opposti alla capolista Bari, in uno dei derby più affascinanti della Serie C. Per il Monopoli continua il periodo difficile, si tratta infatti della terza sconfitta consecutiva. Successo meritato dal Foggia come dimostra il video degli highlights. Andiamo a rivivere le fasi salienti del match.

Il primo tempo parte con una fase di studio di entrambe le compagini. Il Monopoli fa girare palla mentre il Foggia attua un pressing alto. Per buona parte di frazione non ci sono emozioni con la gara che si accende improvvisamente al 26′. Petermann fa partire un potente tiro dalla trequarti che si stampa sulla traversa. Passa un minuto e il Foggia colpisce un altro palo. Curcio scambia con Gallo, quest’ultimo conclude trovando il palo dopo la deviazione di Loria. Al 31′ i rossoneri la sbloccano: azione in velocità, Merola serve in verticale Ferrante che in diagonale batte Loria, 1-0 e Foggia in vantaggio. La prima frazione si conclude con il risultato in favore dei padroni di casa.

VIDEO FOGGIA MONOPOLI 1-0: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il Monopoli torna in campo con l’intento di trovare il gol del pareggio sfruttando i lanci in verticale. Al 47′ gli ospiti provano a rendersi pericolosi con Guiebre che viene però controllato dalla retroguardia del Foggia. I rossoneri tornano quindi ad alzare il ritmo e si spingono in avanti per cercare il gol del raddoppio. Al 54′ è ancora Ferrante a creare problemi alla retroguardia ospite. Azione di Merola sulla destra che trova centralmente il numero 9. Ferrante controlla e in girata conclude, il suo tiro però viene murato da Arena.

Il Foggia prova a gestire il risultato con il Monopoli che non riesce a rendersi pericoloso. All’80’ i rossoneri sfiorano nuovamente il raddoppio. Merkaj serve Ferrante che difende palla e attende l’inserimento di Petermann, sullo scarico il centrocampista rossonero conclude ma viene murato da Novella. All’83’ Bizzotto spegne le speranze ospiti facendosi espellere e lasciando il Monopoli in dieci uomini. Nel finale, Ferrante può realizzare la doppietta personale ma aspetta troppo prima di tirare e viene recuperato dalla difesa ospite. Finisce quindi con il risultato di 1-0 in favore del Foggia. Il gol decisivo è di Alexis Ferrante.

VIDEO FOGGIA MONOPOLI 1-0: IL TABELLINO

RETI: 31′ Ferrante (F).

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Sciacca, Girasole, Martino (60′ Nicoletti); Rocca, Petermann, Gallo; Merola (60′ Merkaj), Ferrante (87′ Rizzo Pinna), Di Grazia (12′ Curcio). A disp. Volpe, Nicoletti, Di Pasquale, Rizzo Pinna, Curcio, Merkaj, Vigolo, Garofalo, Di Jenno, Ballarini, Tuzzo. All. Zeman

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Areba, Bizzotto, Mercadante; Viteritti (77′ Grandolfo), Piccinni (46′ Hamlili), Vassallo (73′ Morrone), Bussaglia (61′ Nocciolini), Guiebre; Starita, D’Agostino (61′ Novella). A disp. Guido, Riggio, De Santis, Grandolfo, Nocciolini, Fornasier, Morrone, Tazzer, Nina, Hamlili, Langella, Novella. All. Colombo.

ARBITRO: Cascone di Nocera Inferiore.