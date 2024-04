DIRETTA/ Monterosi Tuscia Foggia video streaming tv: che equilibrio nella storia! (Serie C, 27 aprile 2024)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA FOGGIA: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Monterosi Tuscia Foggia si possono contare sulle dita di un mano. Sono infatti 5 i precedenti con ben tre pareggi, consecutivi tra l’altro, e una vittoria a testa con lo stesso risultato ma a parti inverse. La prima sfida tra queste compagini è del 2021, prima giornata di campionato, con le squadre che esordirono nella stagione 2021/2022 con uno scialbo zero a zero.

Nei successivi due match, altri segni X anche se stavolta trovando entrambe il gol con un doppio 1-1 a distanza di 11 mesi. A marzo 2023 invece ecco che arriva la prima volta, per l’esattezza del Monterosi Tuscia che vince in casa del Foggia per 2-1. In questa stagione il Foggia si è ripreso i tre punti vincendo anche in quel caso per 2-1, questa volta regalando una bella gioia ai tifosi accorsi allo stadio. (aggiornamento di Christian Attanasio)

MONTEROSI TUSCIA FOGGIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Se volete assistere alla diretta Monterosi Tuscia Foggia, vi basterà essere abbonati a Now, piattaforma che detiene i diritti di tutti e tre i gironi di Serie C.

Se per qualsiasi motivo non potete vedere la partita in tv, allora per la diretta streaming dovete fare affidamento all’applicazione di Now, scaricabile su tutti i dispositivi.

TRA SALVEZZA E PLAYOFF

Si sta ufficialmente per concludere una delle Serie C più pazze di sempre, in particolar modo in zona retrocessione. La diretta Monterosi Tuscia Foggia potrebbe decidere le sorti del campionato. Nella gara prevista per sabato 27 aprile alle ore 18:30, se i padroni di casa dovessero perdere sarebbe automaticamente retrocessi in Serie D senza nemmeno disputare i playoff poiché avrebbero almeno nove punti di distacco dalla quintultima.

Diretta/ Turris Monterosi Tuscia (risultato finale 0-0): reti inviolate! (Serie C, 21 aprile 2024)

Il Monterosi ha quindi il destino tra le proprie mani e le ultime due partite, la vittoria con il Giugliano e il pareggio con la Turris, hanno dato il via ad una rimonta che fino a qualche settimana fa era impensabile. Così come il Foggia sembrava relativamente tranquilla in zona playoff, ha dilapidato il vantaggio perdendo contro Latina, Casertana e Audace Cerignola nelle ultime quattro, trovandosi ora a -2 dal decimo posto.

MONTEROSI TUSCIA FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per questa partita che vale una stagione, è necessario soffermarsi sulle probabili formazioni di Monterosi Tuscia Foggia. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-4-2. Tra i pali Forte, retroguardia composta da Piroli, Sini, Mbende e Crivello. I due esterni saranno Scarsella e Gavioli con il centrocampo a due formato da Gori e Parlati. In avanti Rossi farà coppia con Eusepi.

Il Foggia sceglie un modulo diverso ovvero il 4-3-3. In porta ci sarà Perina, difeso da Salines, Riccardi, Ercolani e Antonacci poco più avanti di lui. Le due mezzali saranno Tascone e Di Noia con Odjer che avrà il ruolo di amministrare il gioco. Tridente con Rolando, Gagliano e Schenetti.

MONTEROSI TUSCIA FOGGIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi volesse scommettere, ecco le quote per le scommesse di Monterosi Tuscia Foggia. La vittoria dei padroni di casa, che potrebbe essere fondamentale in ottica salvezza, vale 2.20 contro i 2.72 dei rossoneri. Il pareggio a 3.35.

Discorso gol: l’Over 2.5 è dato a 2.05, tutt’altro che probabile rispetti all’1.61 dell’Under. Chiudiamo il capitolo scommesse con il Gol a 1.92 e il No Gol a 1.70.

