Video/ Foggia Paganese (3-0): gol e highlights, Zeman torna a vincere (Serie C)

VIDEO FOGGIA PAGANESE (3-0): ZEMAN TORNA A SORRIDERE

Il Foggia vince 3-0 in casa contro la Paganese. Vittoria sicura per la squadra di Zeman in gol dopo mezzora di gioco con Ferrante. Curcio raddoppia sul rigore e poi nella ripresa lo stesso chiude i conti firmando la doppietta. In classifica i pugliesi volano al quinto posto mentre la Paganese resta al decimo. Nel prossimo turno i rossoneri giocheranno al Massimino di Catania mentre i campani ospiteranno la Fidelis Andria. Andiamo dunque a vedere il video di Foggia Paganese, con gli highlights e i gol della partita giocata per la 13^ giornata nel girone C di Serie C.

Video/ Lucchese Montevarchi (2-0) gol e highlights: Nanni chiude l'incontro (Serie C)

Padroni di casa con il consueto 4-3-3: Alastra in porta, Garattoni e Martino terzini, Sciacca e Di Pasquale centrali di difesa. A centrocampo spazio a Garofalo, Maselli e Gallo. Il tridente offensivo è invece composto da Tuzzo e Curcio a supporto di Ferrante punta centrale. Gli ospiti si schiereranno con il 4-3-1-2: Baiocco tra i pali, Zanini a destra e Manarelli a sinistra, Bianchi e Sbampato centrali. Cretella, Tissone e Zito sulla mediana. Firenze ad agire alle spalle del giovanissimo tandem Guadagni-Iannone. Subito avanti la Paganese con Cretella che apre sulla destra per l’accorrente Zanini, che agisce da terzino di destro, cross dell’ex Reggiana piuttosto teso, allontana la difesa di casa. Punizione sulla trequarti di destra battuta da Zito, passaggio corto per Guadagni, appostato sulla destra, cross teso in area: allontana la difesa del Foggia, sfera che termina sui piedi di Bianchi che calcia con il destro al volo smorzando il tiro, neutralizza senza problemi Alastra. Rossoneri che si rialzano. Sventagliata di Garattoni dalla destra per Ferrante che impatta male la sfera di testa, si alza un campanile sul quale Baiocco è attento e fa sua la sfera.

Video/ Monterosi Tuscia Turris (1-3) gol e highlights: tris dei campani (Serie C)

Cross dalla sinistra di Manarelli per Iannone, che non riesce a controllare la sfera: azione che sfuma per la formazione di Grassadonia. Al 18esimo Zito si incunea sulla fascia sinistra, ma nel tentativo di servire Iannone viene neutralizzato da Di Pasquale: contropiede stoppato per la Paganese. La formazione di Grassadonia prova ad imbastire l’azione dalla difesa partendo da Baiocco. Zito prova ad innescare Firenze con una rimessa laterale: la gittata dell’ex Avellino però è imprendibile per il numero 8 azzurrostellati, Alastra fa buona guardia. Il gol che sblocca il match arriva alla mezzora. Garofalo serve con un lancio sulla destra Garattoni, che controlla con il destro e serve l’accorrente Ferrante, bravo a tenere la sfera e a beffare con il mancino sul primo palo Baiocco con un missile imprendibile: 1-0. Ammonito Di Pasquale per un’entrataccia su Zanini sulla destra. Nei minuti finali del primo tempo la squadra di Zeman trova un penalty. Bianchi di testa nel tentativo di liberare l’area serve involontariamente Curcio che calcia con il destro al volo ma Sbampato tocca la sfera con il braccio. Per Frascaro è penalty ed ammonizione per il difensore azzurrostellato. Dagli 11 metri lo stesso Curcio non sbaglia firmando il raddoppio. Amminito anche Gallo.

Video/ Juventus U23 Lecco (1-0) gol e highlights: Soulé regala la vittoria (Serie C)

VIDEO FOGGIA PAGANESE: IL SECONDO TEMPO

Nonostante il vantaggio Zdenek Zeman effettua un doppio cambio: escono Di Pasquale e Ferrante, entrano Girasole e Merkaj. La Paganese prova a farsi vedere in avanti per rendere meno amaro lo score. Cretella prova a lanciare Firenze, Girasole protegge l’uscita di Alastra. Poco dopo Sbampato lancia sulla sinistra Firenze, il quale con qualche difficoltà di troppo riesce ad arpionare la sfera ma viene chiuso in fallo laterale da Garattoni. Ammonito Guadagni per un tackle in scivolata su Gallo. Al 55esimo Curcio prova a servire Martino, il quale viene colto in controtempo: Guadagni ne approfitta e fa sua la sfera, traversone dalla destra sul secondo palo per Firenze che viene anticipato di petto da Sciacca. Ci prova Zanini. L’ex Reggiana scatta sul filo del fuorigioco e a due passi da Alastra, disturbato da un difensore, manda la sfera sul fondo. Al 59esimo Curcio scippa la sfera a Bianchi e lancia Merkaj, il quale però si allunga la sfera: si salva nella circostanza la Paganese. Poco dopo arriva il tris e a segnare è ancora Curcio.

Tuzzo sulla trequarti apre sulla sinistra per Gallo, filtrante in area per il numero 26 a chiudere la triangolazione, conclusione di prima deviata a lato da Baiocco: sulla sfera si avventa Curcio che a porta sguarnita insacca. Rossoneri vicinissimi al poker: Merkaj in area cerca la conclusione, murata dalla difesa azzurrostellata. La sfera termina sui piedi del numero 21 che con il destro sibila il palo. Terza sostituzione per il Foggia: Di Jenno rileva Gallo. Poco dopo, Zito sulla destra si libera di Martino, cross basso per Guadagni che calcia di prima con il destro: Alastra si accartoccia sulla sfera neutralizzando la conclusione centrale del classe 2001. Al 73esimo la Paganese sfiora la rete. Iannone sulla destra serve l’accorrente Guadagni che dal limite lascia partire un mancino a giro che si stampa sulla parte alta della traversa. Tre cambi per gli ospiti: escono Cretella, Manarelli e Iannone, entrano Viti, Campanile e Volpicelli. Per il Foggia dentro Ballarini e Pinna per Tuzzo e Garofalo. Il match cala d’intensità nella parte finale. Il Foggia amministra e ottiene la vittoria (F.D. Zaza).