Video Formula 1, GP Olanda/ Highlights, Verstappen vince in casa: è leader mondiale

Il muro “orange” fa il suo e Max Verstappen completa l’opera. È trionfo in casa per il pilota olandese che vince il Gran Premio d’Olanda di Formula 1 davanti a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas al termine di una gara fatta di strategia e nessuna sbavatura. Applausi per il pilota Red Bull, che vincendo sulla pista di Zandvoort riesce a riconquistare nuovamente la testa della classifica mondiale portandosi questa volta avanti di tre punti in vista della sfida del GP di Monza prevista nel prossimo weekend. Immagini bellissime dal circuito a pochi passi da Harlem, con il pubblico che non si è tirato indietro nell’applaudire anche l’acerrimo rivale Hamilton al termine di una gara che non ha mai visto in discussione il successo del pilota di casa.

Hamilton vs Bottas: "Alza il piede"/ F1, lite in casa Mercedes: il finlandese…

Per trovare le Ferrari bisogna invece scendere giù dal podio e, dopo l’Alpha Tauri di Gasly, ecco il quinto posto di Charles Leclerc che porta a casa punti importanti per il campionato costruttori del box di Maranello. Una gara dura e in mezzo al traffico per la SF21 del monegasco, che sperava di trovare alle sue spalle anche la compagnia di Sainz, che però sul finale si è lasciato beffare dal suo “maestro” e idolo. Al sesto posto c’è infatti Fernando Alonso, mentre l’iberico in “Rosso” chiude settimo davanti a Perez, Ocon e Norris.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti, costruttori: Verstappen leader, Ferrari ok

VIDEO FORMULA 1, GP OLANDA: LA CLASSIFICA PILOTI, VERSTAPPEN LEADER MONDIALE

Con il successo ottenuto nel Gran Premio d’Olanda, il settimo in stagione, Max Verstappen si porta a 224.5 punti in classifica generale diventando il nuovo leader dei piloti. Ad appena tre punti, a quota 221.5, c’è Hamilton, inseguito da lontano da Valtteri Bottas che accusa 98.5 punti dal compagno e 101.5 dal pilota Red Bull. Quinto posto in generale per Lando Norris (114) seguito da Perez (108).

Il primo ferrarista in classifica piloti è Charles Leclerc, che occupa la sesta posizione con 92 punti. Al settimo posto c’è l’altro uomo di Maranello, Carlos Sainz, che ha dalla sua 89.5 punti. A chiudere la top 10 della classifica piloti sono poi Pierre Gasly con 66 punti, Daniel Ricciardo con 56 e Fernando Alonso con 46.

Diretta Formula 1 GP Olanda/Gara live e video streaming: Verstappen vince su Hamilton

© RIPRODUZIONE RISERVATA