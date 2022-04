Godiamoci il video con gli highlights delle qualifiche del Gp d’Australia, sessione di prova tenutasi stamane, a partire dalle ore 8:00, sullo storico circuito di Melbourne. Una sessione di prove che si è chiusa nel migliore dei modi per i tifosi ferraristi, visto che Charles Leclerc ha strappato la pole position, fermando il cronometro al tempo di 1.17.868, l’unico di quelli in gara a girare sotto l’1 e 18. Dietro di lui il campione del mondo Max Verstappen su Red Bull, a 286 millesimi di distanza, davanti all’altro pilota della scuderia iridata, leggasi Sergio Perez a 372 millesimi. La Ferrari è tornata così in pole position in Australia dopo ben 15 anni, visto che l’ultima volta era accaduto nel 2007 con Raikkonen, ma Carlos Sainz ha chiuso la sessione di prove con tanto amaro in bocca, terminando infatti solo in nona posizione.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Gp d'Australia: pole position per Charles Leclerc!

“Oggi ero in lotta per la pole sicuramente – ha spiegato il pilota spagnolo sconsolato – nel Q3 ho preso la bandiera rossa, hanno cancellato il mio giro. Nella seconda ho avuto un problema all’avviatore della macchina, siamo usciti in pista con 2-3 minuti di ritardo. Non ho potuto fare il giro di riscaldamento. Ho avuto problemi di riscaldamento nelle gomme e ho fatto il giro con gomme fredde. E’ stato un disastro, ho rischiato di sbattere più volte. E’ un peccato, non siamo riusciti a fare un giro pulito”.

Diretta Formula 1/ Streaming video e qualifiche live: pole position di Leclerc!

VIDEO FORMULA 1, HIGHLIGHTS QUALIFICHE GP AUSTRALIA: POLE POSITION DI CHARLES LECLERC MENTRE HAMILTON NON EGUAGLIA SENNA

Male ancora una volta anche Lewis Hamilton, che ha terminato al settimo posto assoluto, e ponendo così fine ad una sequenza di sei pole consecutive a Melbourne (il record appartiene ad Ayrton Senna, sette pole consecutive ad Imola fra il 1985 e il 1991). Come potrete notare dal video degli highlights delle qualifiche del Gp d’Australia, il quarto tempo è stato fatto da Lando Norris su McLaren, con George Russell, primo pilota Mercedes, in quinta posizione e davanti a Daniel Ricciardo. Ottavo quindi Estevan Ocon su Alpine e Fernando Alonso ha completato la top 10 dopo essere uscito alla Curva 11 durante il Q3. Qui il link di Youtube per il video ufficiale con gli highlights delle qualifiche del Gp d’Australia.

