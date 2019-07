Video/ Francia Gran Bretagna (63-56): highlights, Blues in finale! (Europei basket)

Alla Stark Arena di Belgrado la Nazionale femminile di basket della Francia supera le colleghe della Gran Bretagna per 63 a 56. Nelle fasi iniziali dell’incontro le britanniche spingono subito forte sull’acceleratore nel tentativo di soprrendere le avversarie che però provano a mantenere il passo. Nel secondo quarto di gioco le transalpine partono con il piglio giusto e riescono a chiudere in parità all’intervallo lungo. Nel secondo tempo, al rientro sul parquet dagli spogliatoi, le ragazze di Valerie Garnier confermano quanto di buono fatto vedere in precedenza ed i loro sforzi vengono premiati completando il sorpasso. Nell’ultimo quarto di gioco le due compagini mantengono un punteggio molto basso, 11 a 10, ma tanto basta alla Francia per ottenere la vittoria. Grazie a questo successo le transalpine volano quindi in finale mentre la Gran Bretagna dice addio alle sue speranze di vittoria venendo eliminata dall’Europeo femminile.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge sostanzialmente come la Francia sia uscita vincitrice con merito da questo match contro la Gran Bretagna a cominciare dalla miglior percentuale al tiro fatta registrare, ovvero il 36,36% contro il 33,33%, rivelandosi inferiore all’avversaria soltanto per quanto riguarda le triple, il 28,57% contro il 30,43%. Le ragazze di coach Jennings hanno rubato più palle, 11 a 8, e ne hanno perse di meno, 15 a 17, ma le giocatrici di Garnier hanno collezionato un buon 6 a 1 nelle stoppate. Sotto l’aspetto disciplinare, la Francia è stata la squadra più scorretta a causa del 20 a 13 nel computo dei falli commessi. Infine, la migliore realizzatrice dell’incontro è stata Marine Johannes con 20 punti totali, i quali vanno a completare il +25 di valutazione insieme con 4 rimbalzi, 5 assist, 5 palle rubate e 2 stoppate.

