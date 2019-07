Diretta Francia Gran Bretagna/ Streaming video e tv, semifinali Europei basket

Francia Gran Bretagna, in diretta dalla Belgrade Arena di Belgrado, capitale della Serbia, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 6 luglio, come prima semifinale degli Europei di basket femminile 2019. Siamo sempre più nel cuore del torneo continentale, in palio naturalmente c’è un posto nella finale di domani. Francia Gran Bretagna dunque mette di fronte le transalpine che giovedì nei quarti hanno battuto il Belgio e la rivelazione Gran Bretagna, reduce dalla vittoria contro l’Ungheria che ha promosso il Regno Unito per la prima volta nella sua storia fra le migliori quattro nazioni d’Europa del basket femminile. L’avventura proseguirà oppure sarà la Francia ad avere la meglio?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Gran Bretagna sarà trasmessa come sempre sulla televisione satellitare: dunque tutti gli abbonati avranno la possibilità di rivolgersi al canale 204 del decoder (Sky Sport Arena) per assistere alla sfida degli Europei di basket femminile 2019, in alternativa l’applicazione Sky Go permetterà, senza costi aggiuntivi, la visione in diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA FRANCIA GRAN BRETAGNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Francia Gran Bretagna, ecco che possiamo descrivere una partita che – almeno sulla carta – dovrebbe vedere favorite le transalpine. La Gran Bretagna infatti merita sicuramente lo status di rivelazione del torneo, mai una Nazionale britannica si era spinta tanto avanti nel basket, sport nel quale i sudditi di Sua Maestà sono sempre stati comprimari, sia al maschile sia al femminile. Quest’anno qualcosa è cambiato, resta da capire se la Gran Bretagna potrà fare male anche alla Francia. Dal canto loro, le transalpine finora hanno fatto tutto per bene: vittoria nella fase a gironi, spareggio playoff evitato e successo contro il Belgio nei quarti, sia pure ai supplementari. Vedremo dunque se oggi pomeriggio si confermeranno le tradizionali gerarchie (Francia), oppure se la Gran Bretagna saprà fare il colpo e arrivare addirittura in finale.



