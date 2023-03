Video/ Francia Olanda (4-0) gol e highlights: show di capitan Mbappé a Parigi

VIDEO FRANCIA OLANDA: ANCHE GRIEZMANN E UPAMECANO IN GOL

Francia-Olanda video gol e highlights della prima giornata del Girone B per le qualificazioni in vista del campionato Europeo che si giocherà in Germania nel 2024. Un match che sin dalle primissime battute dimostra la grande superiorità degli uomini di Deschamps. Al secondo minuto Mbappé appoggia Griezmann che carica la conclusione e beffa Cillessen dalla distanza. Passano sei minuti e la Francia raddoppio con la rete di Upamecano in mischia che mette in netta discesa la partita.

Al ventunesimo Tchouameni imbecca in orizzontale Kolo-Muani che, invece di ricevere, si inventa un velo che consegnato di fatto la sfera a Mbappé che controlla e cala il tris. L’Olanda non riesce mai ad entrare in partita, faticando palesemente anche con i cambi fino a subire un’autentica prodezza di Mbappé che sancisce il 4-0. Gli Oranje hanno la possibilità di rendere meno amara la sconfitta con il rigore di Depay che però viene parato da Maignan che mantiene la porta inviolata. (aggiornamento di Christian Attanasio)

VIDEO FRANCIA OLANDA: MBAPPE DA IMPAZZIRE

La partita Francia Olanda è stata a dir poco a senso unico in favore dei transalpini. Una prestazione complessiva strepitosa dei ragazzi di Deschamps con una stella su tutti a brillare nel cielo di Parigi. Stiamo parlando del padrone di casa Kylian Mbappé, promosso a capitano proprio in occasione di questa sfida, ha voluto legittimare la fascia sul braccio con due reti, la seconda strepitosa, e un assist per Griezmann. Ottima gara anche per il calciatore dell’Ateltico, abile a sbloccare il match con una bordata dalla distanza.

Ottima anche la prova difensiva dei francesi con la coppia Konate e Upamecano, quest’ultimo capace anche di mettere il proprio nome sul tabellino dei marcatori, risolvendo una situazione ingarbugliata. Molto bene anche Tchouameni, assist-man in occasione del momentaneo 3-0, e da sottolineare la prova di Kolo-Muani. L’attaccante non è riuscito a segnare anche se il suo movimento proprio nell’azione del tris è da applausi. (aggiornamento di Christian Attanasio)

VIDEO FRANCIA OLANDA, IL TABELLINO

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Konate, Upamecano, Theo Hernandez; Rabiot (45′ st K. Thuram), Tchouameni (31′ st Camavinga), Griezmann (31′ st Fofana); Coman (22′ st Diaby), Kolo Muani (31′ st Giroud), Mbappé. CT: Deschamps

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Timber, Geertruida (45′ st Malacia), Van Dijk, Aké; Wijnaldum, De Roon (22′ st Blind), Taylor (33′ Weghorst); Berghuis (23′ st Malen), Depay, Xavi Simons (23′ st Klaassen). Ct: Koeman

Arbitro: Mariani (ITA).

Marcatori: 2′ Griezmann, 8′ Upamecano, 21′ e 43′ st Mbappé.

Ammoniti: 45′ Rabiot (FRA), 20′ st Geertruida (NED), 26′ st Konate (FRA), 33′ st Blind (NED), 45′ st Hernandez (FRA), 50′ st Upamecano (FRA).

