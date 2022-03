Video/ Frosinone Alessandria (3-0) gol e highlights: ritorno amaro per Longo

VIDEO FROSINONE ALESSANDRIA (3-0): DOMINIO CIOCIARO

In Ciociaria tutti hanno un bel ricordo di Longo, l’allenatore che nel 2018 riportò il Frosinone in Serie A. Il tecnico che oggi allena l’Alessandria sperava di uscire imbattuto dallo Stirpe, invece è arrivata una sconfitta pesante, maturata nella ripresa quando la squadra di Grosso, anche grazie all’uomo in più, è riuscita a vincere per 3-0. Sin dal fischio d’inizio dell’arbitro Colombo si capisce chiaramente che non saranno novanta minuti semplici per gli ospiti, Di Gennaro ribatte praticamente sulla linea la conclusione di Zerbin.

Le cose si complicano ancora di più quando Lunetta, già ammonito, strattona Zampano all’interno dell’area di rigore, inevitabile il secondo giallo per il numero 8 che lascia i suoi in inferiorità numerica. Dagli undici metri Ciano si fa ipnotizzare da Pisseri che tiene il risultato in equilibrio fino al 37’ quando Barisic, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, salta più in alto di tutti e deposita il pallone in rete con un colpo di testa.

VIDEO FROSINONE ALESSANDRIA, IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il Frosinone si concede qualche leggerezza di troppo in fase difensiva e l’Alessandria, pur giocando in dieci, sfiora il pareggio in almeno tre occasioni. La prima al 52’ quando Minelli sbaglia completamente l’uscita e lascia la porta sguarnita per Chiarello che lo grazia nel vero senso della parola. Un paio di minuti più tardi Corazza tenta l’acrobazia in rovesciata, esecuzione non proprio impeccabile con la sfera che termina a lato. Successivamente ci prova Palombi su calcio di punizione, il pallone scavalca la barriera e sorvola la traversa. Ovviamente i padroni di casa non stanno a guardare e in contropiede vanno a un passo dal raddoppio con Novakovich e Ricci che mancano l’obiettivo a differenza di Zerbin che a un quarto d’ora dal novantesimo mette definitivamente la gara in discesa per i ciociari. Nel recupero arriva anche il tris che porta la firma di Canotto, bravissimo ad approfittare dello svarione di Pisseri che va per farfalle e rende le cose facili, facilissime al numero 27 di Grosso che a quel punto deve solo insaccare.

VIDEO FROSINONE ALESSANDRIA 3-0, IL TABELLINO

FROSINONE-ALESSANDRIA 3-0 (1-0)

FROSINONE (4-3-3): Minelli; Zampano, Gatti, Barisic, Cotali; Rohden (46’ Canotto), Boloca (46’ Ricci), Lulic; Ciano (69’ Cicerelli), Charpentier (26’ Novakovich), Zerbin (77’ Tribuzzi). All. Fabio Grosso.

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Mantovani (59’ Benedetti), Di Gennaro, Parodi (81’ Ariaudo); Mustacchio, Ba (75’ Marconi), Gori, Lunetta; Chiarello (59’ Milanese); Palombi, Corazza (75’ Barillà). All. Moreno Longo.

ARBITRO: Andrea Colombo (Sez. di Como).

AMMONITI: 14’ Lunetta (A), 15’ Rohden (F), 26’ Boloca (F), 43’ Novakovich (F), 58’ Ciano (F), 83’ Tribuzzi (F), 90’+3’ Gatti (F).

ESPULSO: 23’ Lunetta (A) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 37’ Barisic (F), 74’ Zerbin (F), 90’+1’ Canotto (F).

