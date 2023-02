Video/ Frosinone Cittadella (3-0) gol e highlights: i ciociari prenotano la Serie A!

VIDEO FROSINONE CITTADELLA (3-0): LA CAPOLISTA VOLA!

Presentiamo il video di Frosinone Cittadella, partita giocata per la 24^ giornata di Serie B. I tifosi del Frosinone sono autorizzati a fare tutti gli scongiuri del caso, e ci mancherebbe altro. Ma a 14 giornate dalla fine della regular season, con 15 punti di vantaggio nei confronti della terza, solamente una serie improbabile di sfortunati eventi potrebbe negare la terza promozione nella massima categoria ai ciociari. Che da qui al prossimo 19 maggio hanno bisogno di altri 27 punti per ottenere la certezza aritmetica, una media di 1,92 a partita. Un’impresa decisamente più che alla portata degli uomini di Grosso che in questo momento viaggiano a 2,25 punti/gara, con alcune delle dirette inseguitrici come la Reggina in caduta libera e altre come Bari, Parma e Cagliari che non riescono proprio a trovare una certa continuità di risultati.

Questo per dire che i numeri sono tutti dalla parte dei gialloazzurri, che al netto di scaramanzie potrebbero già dedicarsi ai preparativi per la grande festa, visto che il ritorno in Serie A sembra più che altro solamente una questione di tempo. La sesta vittoria di fila ottenuta contro un Cittadella incapace di opporre la minima resistenza e che ha potuto solamente limitare i danni è l’ennesima conferma dell’incredibile lavoro compiuto dal tecnico campione del mondo 2006 e dei notevoli sforzi profusi – anche a livello economico – dalla società che vuole tornare a tutti i costi tra le big del calcio italiano.

VIDEO FROSINONE CITADELLA: LA PARTITA

Sin dal fischio d’inizio dell’arbitro Miele, analizzando il video di Frosinone Cittadella, si capisce chiaramente che la partita è destinata a trasformarsi in un monologo dei padroni di casa. Lucioni sfiora subito il gol sugli sviluppi di un calcio piazzato, così come Cotali che da fuori area spaventa Kastrati. L’unico vero brivido per i ciociari arriva al 20’ quando Ravanelli sbaglia la chiusura su Lores Varela che serve Vita, il cui sinistro viene prontamente neutralizzato da Turati. Dopodiché si torna a giocare in una sola metà campo, l’estremo difensore albanese non riesce a trattenere un tiro apparentemente innocuo di Insigne e di fatto spiana la strada al tap-in vincente di Moro che gonfia la rete e fa esplodere per la prima volta lo Stirpe. L’ex-attaccante del Catania – di proprietà del Sassuolo – poi provoca l’espulsione di Perticone che per impedirgli di involarsi nuovamente verso la porta ospite è costretto a commettere un fallo da ultimo uomo, che gli costa il rosso diretto.

Avanti nel punteggio e in superiorità numerica, la capolista indirizza definitivamente la gara a inizio ripresa con il settimo centro in campionato di Insigne che sfrutta alla perfezione l’assist di Caso e la deviazione sfortunata di Giraudo che non lascia scampo a Kastrati, poi bravissimo a negare il tris a Garritano e Báez. Ci penserà comunque Mulattieri, a una decina di minuti dal novantesimo, a chiudere ogni discorso. Le uniche brutte notizie per Grosso arrivano dall’ammonizione di Lucioni – che era diffidato e salterà la sfida di sabato prossimo con il Palermo – e dall’infortunio di Lulić. In panchina le alternative non mancano, anzi, basti pensare che Grosso si è addirittura potuto permettere il lusso di non far entrare Frabotta!

VIDEO FROSINONE CITTADELLA 3-0, IL TABELLINO

FROSINONE-CITTADELLA 3-0 (1-0)

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Lulić (42’ Rohdén), Mazzitelli, Garritano (61’ Kone); Insigne (78’ Bidaoui), Moro (62’ Mulattieri), Caso (61’ Báez). All. Fabio Grosso.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi (84’ Mattioli), Perticone, Frare, Giraudo; Vita, Branca, Mastrantonio (35’ Del Fabro); Crociata (58’ Pavan); Lores Varela (58’ Maistrello), Ambrosino (58’ Magrassi). All. Edoardo Gorini.

ARBITRO: Gianpiero Miele (Sez. di Nola).

AMMONITI: 26’ Giraudo (C), 38’ Crociata (C), 45’+3’ Garritano (F), 73’ Lucioni (F).

ESPULSO: 30’ Perticone (C) per fallo da ultimo uomo

RECUPERO: 3’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 27’ Moro (F), 49’ Insigne (F), 80’ Mulattieri (F).

