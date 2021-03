Video/ Frosinone Lecce (0-3) gol e highlights: momento d’oro per i salentini

Momento straordinario per il Lecce che sbanca lo Stirpe battendo il Frosinone con il risultato finale di 0-3: quarta vittoria di fila per i salentini che ormai non si nascondono più e – approfittando della brutta sconfitta interna del Monza – puntano alla promozione diretta in Serie A, mentre i ciociari scivolano sempre più in basso, raggiunti in classifica anche dal Vicenza e con la zona play-off che si allontana sempre più per gli uomini di Nesta. Il tecnico potrebbe avere a questo punto le ore contate, vedremo le decisioni che prenderà la dirigenza nei prossimi giorni ma è evidente che nessuno tra tifosi e addetti ai lavori sia più soddisfatto del suo operato. Dopo un primo tempo avaro di emozioni con Tachtsidis che ci ha provato dalla distanza sfiorando il palo, a inizio ripresa i padroni di casa spaventano gli ospiti con il palo scheggiato da Tribuzzi, Gabriel era fuori causa e per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare. La Dea Bendata sembra fare il tifo per la squadra di Corini che, scampato il pericolo, al 53’ la sblocca grazie a Coda che sfruttando un paio di rimpalli favorevoli gonfia la rete e mette nei guai gli avversari che si sbilanciano in avanti e si fanno sorprendere in contropiede da Pettinari, Vitale non può fare altro che buttarlo giù dentro l’area: l’arbitro Dionisi indica il dischetto. Bardi è bravissimo a ipnotizzare il capocannoniere del campionato di Serie B che poi si rifà con gli interessi firmando la quarta doppietta di fila che indirizza definitivamente il match. A far scorrere i titoli di coda ci pensa Pablo Rodriguez che a cinque minuti dal novantesimo finalizza un contropiede da manuale con un pallonetto delizioso.

VIDEO FROSINONE LECCE 0-3, LE DICHIARAZIONI

Massimo Coda, 20 gol in campionato e quarta doppietta consecutiva, numeri impressionanti per il bomber di Corini che sta trascinando i salentini verso il ritorno in Serie A: “Non potevo fermarmi proprio oggi, mannaggia per il rigore sbagliato ma sono stato bravo a rifarmi subito alla prima occasione utile, anche in sbagliato ero comunque riuscito ad azzerare in fretta gli errori dal dischetto. Sono contento per il risultato e per lo splendido periodo che stiamo attraversando. La forza di questa squadra, oltre alla qualità dei singoli, è uno staff tecnico preparatissimo che cura ogni partita nei minimi dettagli sotto la supervisione del mister. Il presidente è sempre dalla nostra parte, non ci fa mai mancare il suo supporto e questo è molto importante, quando puoi contare sul sostegno incondizionato della dirigenza scendi in campo pensando solamente a dare il massimo senza risparmiarti. Godiamoci la sosta ma non dobbiamo staccare la spina, alla ripresa dobbiamo farci trovare pronti, ci aspettano altre 8 battaglie da qui a fine campionato”.

VIDEO FROSINONE LECCE 0-3, IL TABELLINO

FROSINONE-LECCE 0-3 (0-0)

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Curado, Szyminski, Brighenti (64’ Ciano); Salvi (86’ Zampano), Kastanos, Maiello (65’ Carraro), Tribuzzi (75’ Brignola), Vitale; Iemmello, Novakovich (75’ Parzyszek). All. Alessandro Nesta.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccareiilo, Giallo; Majer (81’ Nikolov), Tachsidis, Bjorkengren; Henderson (77’ Mancosu); Pettinari (77’ Pablo Rodriguez), Coda (87’ Stepinski). All. Eugenio Corini.

ARBITRO: Federico Dionisi (Sez. de l’Aquila).

AMMONITI: 42’ Vitale (F), 55’ Kastanos (F), 65’ Majer (L).

RECUPERO: 0’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 53’ e 69’ Coda (L), 85’ Pablo Rodriguez (L).

VIDEO FROSINONE LECCE 0-3, GOL E HIGHLIGHTS

