Video/ Frosinone Napoli Primavera (1-0) gol ed highlights: crollo finale partenopeo

Video Frosinone Napoli Primavera che regala un solo gol. Crolla nel finale il Napoli al termine di un match contro il Frosinone che ha visto i padroni di casa, i ciociari, in totale controllo dell’incontro. Frosinone che deve fare a meno subito di De Min, fiore all’occhiello della campagna estiva. Al suo posto, dopo appena 5 minuti, c’è spazio per Milazzo che, alla fine, deciderà anche l’incontro. Per De Min un problema al ginocchio. Primo tempo che vede soprattutto Afi pericoloso con Gningue che risponde agli attacchi dell’avversario. Primo tempo a reti bianche con la gara che rimane sullo 0-0.

DIRETTA/ Empoli Cagliari Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

Secondo tempo che ricomincia con il Frosinone che cerca la giocata giusta ed il Napoli attento a non concedere. Afi riesce a scardinare la difesa avversaria ma spreca gettando la palla alta di molto in out. Napoli che attende e Frosinone che attacca, è questo il copione che scrivono le due squadre e nel finale il Napoli Primavera crolla concedendo la possibilità a Milazzo, ben servito dai compagni, di colpire la palla di testa e regalare ai tifosi ciociari i 3 punti che portano i gialloblu a quota 7 punti in classifica, a pari punti con il Sassuolo, ma con una partita in meno. Crolla il Napoli che oggi ha deluso e dovrà pensare già alla prossima partita per rifarsi.

DIRETTA/ Inter Verona Primavera (risultato finale 2-2): nerazzurri beffati all'85'!

VIDEO FROSINONE NAPOLI PRIMAVERA: IL TABELLINO

Marcatori: 90’+1 Milazzo (F).

Frosinone: Palmisani; Bruno (65′ Gozzo), Selvini, Cangianiello, Maestrelli, Peres, Macej, Afi (65′ Condello), Maura, Bracaglia, De Min (5′ Milazzo). A disp: Di Chiara, Rosati, Pahic, Stefanelli, Ferrieri, Benacquista, Pozzi, Pera, Voncina. All.: Gorgone.

Napoli: Boffelli; Barba, Giannini (46′ Acampa), Obaretin, Gioielli, Iaccarino, Pesce, Spavone (83′ Mazzoni), De Pasquale (61′ Boni) D’Avino, Gningue (83′ Lettera). A disp.: Turi, Pontillo, Lorusso, Russo, Nosegbe-Susko, Sahli. All.: Frustalupi.

DIRETTA/ Frosinone Napoli Primavera (risultato finale 1-0): Milazzo in extremis!

VIDEO FROSINONE NAPOLI PRIMAVERA: GOL E HIGHLIGHTS

MILAZZO AL 90’ ⚽️ Il Frosinone porta a casa tre punti importanti in ottica classifica: Simone Milazzo segna la rete decisiva all’ultimo minuto e si impone sul Napoli 🎙 @fraletizia

–#sportitalia pic.twitter.com/R6RNVuzrcP — Sportitalia (@tvdellosport) September 3, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA