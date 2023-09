Video/ Frosinone Sassuolo (4-2) gol highlights: Mazzitelli-show, ospiti ribaltati! Serie A 17 settembre 2023

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS FROSINONE SASSUOLO (4-2): LA PARTITA

Gol e divertimento nel match tra Frosinone e Sassuolo (4-2), con i ragazzi di Alessio Dionisi ribaltati letteralmente dai laziali in un secondo tempo di fuoco e fiamme. Primo tempo scoppiettante e in cui sugli scudi c’è Pinamonti, con l’attaccante scuola Inter che sembra essersi sbloccato: già al 7′ il numero 9 bucava una svagata difesa ciociara, ben imbeccato da Vina; al 24′ però il merito della rete era tutto suo con una stupenda volée a finalizzare una bella imbeccata di Toljan. Tutto finito? Macché: i gialloblu di Eusebio Di Francesco, nonostante il doppio svantaggio, tenevano bene il campo e dopo aver rischiato di subire il tris da Bajrami ed essere andati vicini al gol col Cheddira (gran parata di Cragno al 30′), si rifacevano sotto nel recupero. Fallo di Ruan sullo stesso marocchino e penalty assegnato con l’on-field review: dal dischetto ancora Cheddira batteva Cragno accorciando le distanze (49′).

Nella ripresa i padroni di casa rientravano in campo con tutt’altro piglio e gli emiliani se ne accorgevano subito: due buone chance per il pareggio per i gialloblu, con Dionisi che correva ai ripari con un triplo cambio. Ma dopo qualche affannoso salvataggio la difesa neroverde capitolava infine al 70′ su un bel gol al volo di Mazzitelli su angolo battuto da Soulé. Gli ultimi 20′ di gioco diventavano così all’arma bianca, con i ciociari alla ricerca della clamorosa rimonta e i neroverdi a riacciuffare un match sfuggito di mano: buona la prima dato che era ancora capitan Mazzitelli al 76′ a completare il sorpasso con un gol da predatore d’area. Nel concitato finale gli emiliani si rianimavano andando vicini a un beffardo 3-3 ma al 97′ l’ex Lirola, in contropiede, metteva il sigillo alla contesa col 4-2. Con questo successo il Frosinone di Di Francesco sale a quota sette e coglie la seconda vittoria del torneo mentre il Sassuolo che pregustava di salire a sei punti e superare i gialloblu incassa invece il terzo KO su quattro uscite ed è, seppure si sia ancora a settembre, in una piccola crisi.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FROSINONE SASSUOLO: IL TABELLINO

FROSINONE: Turati; Oyono, Monterisi (1′ st Okoli), Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli (41′ st Lirola), Barrenechea (25′ st Garritano), Gelli (37′ st Brescianini); Soulé, Cheddira, Baez (1′ st Caso). A disposizione: Frattali, Cerofolini, Bourabia, Kaio Jorge, Cuni, Reinier, Kvernadze, Ibrahimovic, Lusuardi. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

SASSUOLO: Cragno; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Viña (7′ st Pedersen); Matheus Henrique, Boloca (22′ st Castillejo); Berardi, Bajrami (7′ st Thorstvedt), Laurienté (7′ st Ceide); Pinamonti (35′ st Mulattieri). A disposizione: Pegolo, Missori, Racic, Ferrari, Obiang, Viti, Volpato, Defrel. Allenatore: Alessio Dionisi.

Reti: 7′, 24′ Pinamonti (S), 48′ pt rig. Cheddira (F), 25′, 30′ st Mazzitelli (F), 51′ st Lirola (F).

Ammoniti: Romagnoli (F), Barrenechea (F), Caso (F), Erlic (S), Gelli (F), Ruan Tressoldi (S).

