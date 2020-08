Video/ Frosinone Spezia (0-1) gol e highlights: Gyasi avvicina il traguardo (Serie B)

Con il video di Frosinone Spezia, valida per la finale di andata dei playoff di Serie B, vediamo come i liguri si siano avvicinati alla storica promozione in Serie A. La squadra di Vincenzo Italiano, già forte del terzo posto in classifica che l’aveva fatta partire in pole position nei play off, sbanca il Benito Stirpe di Frosinone e ora dovrà solo evitare di perdere in casa con due gol di scarto nella finale di ritorno per salire nella massima serie. Un quadro rassicurante se di fronte non ci fossero i ciociari che contro Cittadella e Pordenone hanno già fatto saltare il banco dei pronostici con rimonte super. Ma tra le mura di casa il Frosinone ricade in vecchi difetti e incassa il gol, che sarà poi quello del ko, al 21′ del primo tempo: Maggiore serve Gyiasi, l’esterno difende di corpo il pallone all’interno dell’area di rigore dei ciociari e con una conclusione di potenza batte Bardi. Reazione del Frosinone poco concreta, è al 12′ della ripresa che i gialloazzurri hanno una grande chance con Gori che crossa bene sul secondo palo dove si inserisce Paganini, che manda a lato di testa da posizione ravvicinata. Lo Spezia comunque si mantiene pericoloso in contropiede, gli ultimi assalti sono dei padroni di casa che sono però attenti a non sbilanciarsi troppo per evitare un secondo gol che chiuderebbe definitivamente la contesa. Lo 0-1 è il risultato che ha portato fortuna al Frosinone, finora, ma è inevitabile dire che lo Spezia ha in questo momento, meritatamente, un piede e mezzo in Serie A.

Alessandro Nesta non si perde d’animo e pensa già al match di ritorno per il Frosinone: “Siamo partiti così così, uscivamo in ritardo sull’esterno. Abbiamo preso gol su un uno-due così. Abbiamo avuto qualche occasione, loro hanno finito la partita un po’ in calando mentre noi, per essendo corti a centrocampo, stavamo meglio. Abbiamo avuto qualche occasione, potevamo fare qualcosa di meglio. Vedo due squadre che al 16 agosto pagano qualche fatica. Il Frosinone andrà a La Spezia convinti come abbiamo fatto a Cittadella e Trieste. Dobbiamo giocarcela. Anche se abbiamo perso 1-0 andiamo a fare la nostra partita. I ragazzi stanno facendo bene, ai miei giocatori dico bravi e dico di crederci perché siamo bravi. Poi, se non andiamo in Serie A, facciamo una bella cena e ringraziamo tutti“. Vincenzo Italiano sente il sogno vicino ma sa che lo Spezia deve mantenere i piedi per terra: “Il primo round è a nostro favore. Stasera siamo stati bravi ad andare in vantaggio e a concedere poco al Frosinone. Siamo contenti però sappiamo benissimo che il Frosinone è capace di grandi rimonte. Dobbiamo stare ancora concentrati e dare li massimo nella partita di ritorno. Adesso mancano 90 minuti. Io sono convinto che i nostri tifosi in questo momento sono pazzi di gioia per questa squadra che in ogni partita dà tutto. Ora ci sono altri 90 minuti e tutti insieme dobbiamo cercare di non abbassare la guardia e fare una partita come quella in casa con il Chievo“.

