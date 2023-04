Video/ Frosinone Sudtirol (0-0) gol e highlights: pari senza reti! (Serie B)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FROSINONE SUDTIROL (0-0): LA PARTITA

Il Sudtirol strappa un punto importante per la zona playoff in casa della capolista Frosinone, al termine del match valido per la trentaquattresima giornata di Serie B. Allo stadio Benito Stirpe va in scena una gara che parte con le migliori premesse, grazie allo squillo di Rover dopo soli 2 minuti, ed alla risposta di Moro un minuto più tardi, ma che con il passare del tempo perde di ritmo ed intensità.

Al 15esimo arriva l’episodio che tanto fa discutere in campo: l’arbitro assegna il penalty ai padroni di casa per un fallo di Rover ai dadi di Rohden, ma dopo un lungo check il VAR decide di richiamare la direttrice di gara allo schermo. in seguito all’on field review, Ferrieri Caputi torna sui suoi passi, avendo visto un fallo di mano di Rohden ad inizio azione. Tante le proteste.

Al 35esimo altro episodio decisivo: Insigne controlla e calcia subito, realizzando l’1-0, ma ancora una volta viene ravvisato un fallo di mano ad inizio azione. Gol annullato. Nel secondo tempo sempre ciociari pericolosi, ma Poluzzi si dimostra insuperabile: Al 62esimo Kone si mette in proprio, arriva al limite dell’area e prova la conclusione ad incrociare, ma il portiere ospite compie un vero e proprio miracolo. Al 67esimo ancora l’estremo difensore degli altoatesini decisivo: Insigne sorprende tutti e calcia improvvisamente, ma Poluzzi è reattivo e salva ancora una volta il punteggio. Prestazione monumentale.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FROSINONE SUDTIROL (0-0): TABELLINO

FROSINONE: Turati S., Sampirisi M., Lucioni F., Ravanelli L., Cotali M., Rohden M. (dal 13′ st Kone B. L.), Mazzitelli L. (dal 43′ st Gelli F.), Boloca D., Insigne R. (dal 36′ st Bocic M.), Moro L. (dal 13′ st Borrelli G.), Bidaoui S. (dal 13′ st Baez J.). A disposizione: Loria L., Baez J., Borrelli G., Kone B. L., Bocic M., Gelli F., Frabotta G., Garritano L., Kalaj S., Kujabi K., Monterisi I., Selvini A. Allenatore: Grosso F..

SÜDTIROL: Poluzzi G., Curto M. (dal 45’+3 st Vinetot K.), Zaro G., Masiello A., Celli A., De Col F. (dal 19′ st Lunetta G.), Tait F., Fiordilino L., Rover M. (dal 25′ st Schiavone A.), Mazzocchi S. (dal 1′ st Casiraghi D.), Odogwu R. (dal 24′ st Larrivey J.). A disposizione: Minelli S., Casiraghi D., Lunetta G., Larrivey J., Schiavone A., Vinetot K., Berra F., Carretta M., Cisse M., Giorgini A., Pompetti M., Siega N. Allenatore: Bisoli P..

Reti: –

Ammonizioni: al 5′ pt Mazzocchi S. (Südtirol).

