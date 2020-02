Video/ Galles Francia (23-27): highlights, i Galletti corsari a Cardiff (6 Nazioni)

Al Principality Stadium di Cardiff la Francia supera in trasferta il Galles per 27 a 23. Come si vede nel video di Galles Francia, nelle fasi iniziali del primo tempo i padroni di casa tentano subito di mettere in discesa il loro percorso nella partita valida per il terzo turno del Sei Nazioni 2020 e passano in vantaggio su calcio di punizione al 4′ con Biggar. Gli ospiti non si lasciano intimorire e replicano con la meta siglata già al 6′ da Bouthier, trasformata da Ntamack. I dragoni si vedono costretti ad effettuare una prematura sostituzione all’11’ richiamando in panchina North ed inserendo al suo posto McNicholl mentre Ntamack e Biggar duellano a distanza con i calci da fermo. La meta firmata da Willemse, e trasformata da Ntamack, aumenta il distacco in favore dei francesi al 30′ mentre Biggar cerca di tenere in corsa i suoi con un’altra punizone al 35′. Nel secondo tempo il copione non cambia rispetto a quanto visto in precedenza sebbene la squadra del ct Pivac approfitti della superiorità numerica dovuta al giallo rimediato da Alldritt al 39′ andando in meta con D. Lewis al 48′, trasformata da Biggar. Il solito Ntamack si mette quindi in proprio al 52′ mettendo a segno ben 7 punti per la Francia ed aggiunge un’altra punizione alla sua serata prima che, sul fronte opposto, Biggar accorci inutilmente le distanze siglando e trasformando a sua volta una meta al 74′. Il successo ottenuto lontano dalle mura amiche in questo terzo turno della rassegna europea permette al Francia di salire a quota 13 in vetta alla classifica del Sei Nazioni mentre il Galles si ritrova a 6 punti, in terza posizione.

IL TABELLINO

Galles-Francia 23-27 (primo tempo 9-17)

Mete: 6′ Bouthier(F); 29′ Willemse(F); 46′ D.Lewis(G); 51′ Ntamack(F); 74′ Biggar(G).

Trasformazioni: 6′, 29′, 51′ Ntamack(F); 46′, 74′ Biggar(G).

Calci di punizione realizzati: 4′, 24′, 33′ Biggar(G); 18′, 62′ Ntamack(F).

GALLES – 15 Leigh Halfpenny, 14 George North, 13 Nick Tompkins, 12 Hadleigh Parkes, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Ross Moriarty, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Jake Ball, 3 Dillon Lewis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones. A disp.: 16 Ryan Elias, 17 Rob Evans, 18 Leon Brown, 19 Will Rowlands, 20 Aaron Wainwright, 21 Tomos Williams, 22 Jarrod Evans, 23 Johnny McNicholl. All.: Pivac.

FRANCIA – 15 Anthony Bouthier, 14 Teddy Thomas, 13 Virimi Vakatawa, 12 Arthur Vincent, 11 Gael Fickou, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Grégory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 François Cros, 5 Paul Willemse, 4 Bernard Le Roux, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille. A disp.: 16 Camille Chat, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Demba Bamba, 19 Romain Taofifenua, 20 Dylan Cretin, 21 Baptiste Serin, 22 Matthieu Jalibert, 23 Thomas Ramos. All.: Galthié.

Arbitro: M. Carley (Inghilterra).

Ammoniti: 39′ Alldritt(F); 68′ Haouas(F).

