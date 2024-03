DIRETTA IRLANDA SCOZIA/ Video streaming tv: il Centenary Quaich (6 Nazioni rugby, oggi 16 marzo 2024)

DIRETTA IRLANDA SCOZIA: IL CENTENARY QUAICH

La diretta di Irlanda Scozia metterà in palio anche il Centenary Quaich, perché si tratta di una delle numerose partite del Sei Nazioni di rugby che assegnano un trofeo specifico per chi vince l’incontro in questione. A livello di curiosità possiamo osservare che tutte le partite della Scozia assegnano un trofeo apposito, mentre l’Irlanda vive questa condizione solamente nelle sfide contro Inghilterra e appunto Scozia. Il Centenary Quaich fu creato nel 1989, onora il centenario della nascita della federazione internazionale oggi nota come World Rugby e vede in vantaggio l’Irlanda, che lo ha vinto ben venti volte a fronte di quattordici successi per la Scozia e un solo pareggio.

A dire il vero, tra il 1989 e il 1999 ci furono dieci vittorie scozzesi e un pareggio sud undici sfide, poi la vittoria dell’Irlanda nel 2000 segnò un completo ribaltamento dei rapporti di forza, dal momento che da allora in poi la Scozia ha vinto solamente quattro volte, cioè nel 2001, 2010 (l’ultima volta a Dublino), 2013 e 2017, con una striscia di otto vittorie consecutive per l’Irlanda dal 2002 al 2009, mentre adesso siamo a sei dal 2018 al 2023, ma naturalmente questa striscia è ancora aperta… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA IRLANDA SCOZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DEL SEI NAZIONI 2024

La diretta tv di Irlanda Scozia, come d’altronde per tutte le partite del Sei Nazioni 2024, sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky Sport, quindi solo per gli abbonati alla televisione satellitare; di conseguenza, la diretta streaming video di Irlanda Scozia sarà disponibile grazie all’applicazione Sky Go oppure con l’abbonamento alla piattaforma Now Tv.

VERDI PER LA GLORIA

Irlanda Scozia, diretta dall’arbitro inglese Matthew Carley presso l’Aviva Stadium naturalmente di Dublino, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 17.45 italiane (le 16.45 locali) di oggi pomeriggio, sabato 16 marzo 2024, per la quinta e ultima giornata del torneo 6 Nazioni 2024 di rugby. L’appuntamento sarà di massima importanza, perché la diretta di Irlanda Scozia potrebbe consegnare il successo finale all’Irlanda, grande favorita dall’alto di tre vittorie e una sola sconfitta nelle precedenti quattro giornate. La sconfitta di un solo punto (23-22) subita contro l’Inghilterra sabato scorso a Twickenham ha impedito all’Irlanda di puntare di nuovo al Grande Slam, ma i Verdi sono comunque primi in classifica con ben quattro punti di margine sugli stessi inglesi, per cui sono naturalmente padroni del loro destino.

Di fronte ci sarà una Scozia che dal canto suo potrebbe ancora firmare l’aggancio in classifica in caso di vittoria con bonus (ma anche in questo caso sarebbe virtualmente impossibile rovesciare la differenza reti), ma che è reduce dalla sconfitta contro l’Italia e adesso deve affrontare la partita più difficile, in casa di quella che attualmente è la Nazionale di rugby più forte dell’emisfero boreale. Il pronostico è quindi nettamente sfavorevole agli ospiti, chissà se saranno possibili delle sorprese oppure se tutto andrà come da logiche previsioni nella diretta di Irlanda Scozia…

DIRETTA IRLANDA SCOZIA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già accennato, la diretta di Irlanda Scozia sarà un match point per i Verdi, che hanno l’occasione per ottenere la certezza della vittoria finale del Sei Nazioni 2024 senza nemmeno aspettare la partita dell’Inghilterra, che pure ha sconfitto l’Irlanda per la prima volta dopo il 2020. Il cammino dei Verdi meriterebbe comunque di essere premiato con il titolo, perché erano arrivati il successo per 17-38 in Francia (il più largo di sempre in casa dei Bleus), poi il perentorio 36-0 rifilato all’Italia e nella terza giornata il 31-7 contro il Galles, altra vittoria nettissima. Logica vorrebbe che oggi arrivi la quarta vittoria e di conseguenza il Sei Nazioni, con solo un piccolo rimpianto per non aver completato il Grande Slam.

Di fatto avremo l’Inghilterra che tiferà Scozia per tenere accesa almeno una speranza, però per gli scozzesi il compito si annuncia improbo: il loro Sei Nazioni era partito con una vittoria in Galles, anche se davvero di misura (26-27), seguita dalla sconfitta casalinga per 16-20 contro la Francia. Ecco poi nella terza giornata la più bella soddisfazione stagionale per la Scozia, cioè la vittoria per 30-21 proprio contro gli inglesi, seguita però dalla sconfitta per 31-29 in Italia. Insomma, finora il Cardo ha sempre alternato una vittoria e una sconfitta, il problema è che adesso servirebbe un colpaccio a Dublino e la missione sembra davvero difficile: che cosa succederà nella diretta di Irlanda Scozia?











