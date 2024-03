DIRETTA FRANCIA INGHILTERRA/ Streaming video tv: che colpo un anno fa! (6 Nazioni rugby, oggi 16 marzo 2024)

DIRETTA FRANCIA INGHILTERRA: TESTA A TESTA

Riassumere in poche righe la storia che ci accompagna verso la diretta di Francia Inghilterra è naturalmente impossibile, ci limitiamo allora alle sfide più recenti, per la precisione dal 2020 in poi, per averne due in casa a testa. Il 2 febbraio 2020 allo Stade de France di Saint Denis vinsero per 24-17 i padroni di casa francesi, con un primo tempo da 17-0 per la Francia che fu evidentemente decisivo nonostante il tentativo di rimonta inglese. Nel 2021 si giocò il 13 marzo a Twickenham e l’Inghilterra vinse per 23-20, con la meta di Itoje nei minuti finali che firmò il sorpasso in uno stadio vuoto, dal momento che l’intera edizione 2021 fu giocata senza pubblico.

Il 19 marzo 2022 ecco la vittoria per 25-13 della Francia a Saint Denis per completare il Grande Slam che ai transalpini mancava dal 2010, che era stato pure l’anno del loro ultimo trionfo al Sei Nazioni. Infine, sabato 11 marzo resterà per sempre un giorno indimenticabile su entrambi i fronti, perché il trionfo francese per 10-53 a Twickenham ha segnato una serie di record positivi per la Francia e negativi per l’Inghilterra nella storia di questa partita. Gli inglesi riusciranno a vendicarsi tornando a vincere in casa altrui? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FRANCIA INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DEL SEI NAZIONI 2024

La diretta tv di Francia Inghilterra, come d’altronde per tutte le partite del Sei Nazioni 2024, sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky Sport, quindi solo per gli abbonati alla televisione satellitare; di conseguenza, la diretta streaming video di Francia Inghilterra sarà disponibile grazie all’applicazione Sky Go oppure con l’abbonamento alla piattaforma Now Tv.

UNA SUPER CLASSICA!

Francia Inghilterra, diretta dall’arbitro australiano Angus Gardner presso lo stadio Parc Olympique Lyonnais di Décines-Charpieu, a Lione, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, sabato 16 marzo 2024, per la quinta e ultima giornata del torneo 6 Nazioni 2024 di rugby. Sappiamo che la Francia quest’anno non può giocare a Saint Denis e quindi ospita in varie sedi le proprie partite casalinghe, a Lione ecco l’appuntamento con la diretta di Francia Inghilterra, che sotto molti punti di vista è la sfida in assoluto più prestigiosa e sentita, che stabilirà anche quale delle due Nazionali arriverà davanti all’altra in classifica.

Il cammino di entrambe è stato caratterizzato dalli e bassi nel Sei Nazioni 2024, anche se per l’Inghilterra c’è stata la vittoria contro l’Irlanda ad illuminare il torneo, lasciando almeno in teoria anche qualche speranza di trionfo finale, che però i Verdi dovrebbero spegnere ancora prima che inizi la partita di Lione, salvo colpi di scena da Dublino. In ogni caso stasera c’è in palio molto, soprattutto per la Francia, perché in caso di sconfitta casalinga il bilancio sarebbe insufficiente per il cammino dei Bleus: quale sarà quindi il verdetto della diretta di Francia Inghilterra?

DIRETTA FRANCIA INGHILTERRA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già accennato, la diretta di Francia Inghilterra sarà un match molto delicato, in particolare modo per i padroni di casa transalpini, che finora hanno raccolto poche soddisfazioni, soprattutto in casa. Infatti, il 17-38 contro l’Irlanda è stata la peggiore sconfitta casalinga di sempre contro i Verdi, mentre il pareggio per 13-13 contro l’Italia è stata la prima mancata vittoria contro gli Azzurri nel Sei Nazioni davanti al pubblico amico. Decisamente meglio in trasferta, dove sono arrivate le vittorie per 16-20 in Scozia e soprattutto domenica scorsa per 24-45 in Galles, senza dubbio la prestazione migliore della Francia, che adesso vuole confermarsi per battere l’Inghilterra.

Dall’atra parte, avremo un’Inghilterra che vuole calare il bis dopo la vittoria per 23-22 contro l’Irlanda, che negli ultimi anni è stata praticamente imbattibile per le altre Nazionali europee. Una grande soddisfazione ma nel contesto di un Sei Nazioni non del tutto positivo: faticosa vittoria per 24-27 in Italia, stesso discorso per il 16-14 casalingo contro il Galles e ko per 30-21 in Scozia. Il bilancio dopo le prime tre giornate era a malapena sufficiente per gli standard inglesi, o forse nemmeno quello: poi la vittoria contro l’Irlanda ha cambiato i giudizi, ma servirebbe un colpaccio in Francia per dire che l’Inghilterra sia davvero rinata. Il fascino è assicurato nella partita che chiuderà il Sei Nazioni: che cosa succederà nella diretta di Francia Inghilterra?











