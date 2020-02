Diretta Galles Francia/ Streaming video DMAX: big-match a Cardiff (6 Nazioni 2020)

Galles Francia, diretta dall’arbitro inglese Matthew Carley, si gioca oggi pomeriggio sabato 22 febbraio alle ore 17.45 italiane (le 16.45 locali) per la terza giornata del 6 Nazioni 2020 di rugby. L’appuntamento con Galles Francia sarà naturalmente al Millennium Stadium di Cardiff, che ospiterà oggi pomeriggio una delle partite più attese per questa edizione del 6 Nazioni. Infatti il match odierno potrà dire molto sulle ambizioni di Galles e Francia nel Torneo: i Dragoni padroni di casa devono vincere se vogliono conservare speranze di vittoria finale, avendo perso due settimane fa in Irlanda; i Galletti transalpini invece arrivano a Cardiff a punteggio pieno, ma proprio oggi vivranno la partita che potrà dare la svolta al 6 Nazioni. Una vittoria della Francia in Galles metterebbe i Bleus nel ruolo di grandi favoriti per il successo finale che alla Francia manca da diversi anni, altrimenti tutto potrebbe ancora rimescolarsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GALLES FRANCIA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Galles Francia in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. CLICCA QUI PER LO STREAMING DMAX

DIRETTA GALLES FRANCIA: IL CONTESTO

La diretta di Galles Francia sarà dunque un evento imperdibile per tutti gli appassionati di rugby. Le due Nazionali hanno in comune la vittoria contro l’Italia nelle prime due giornate del 6 Nazioni 2020: per il Galles all’esordio un sonoro 42-0, mentre la settimana successiva gli azzurri misero almeno un po’ più in difficoltà la Francia, cedendo per 35-22 a Saint Denis. I Galletti d’altro canto nella prima giornata avevano vinto contro l’Inghilterra: per circa un’ora i francesi hanno giocato addirittura la partita perfetta, portandosi avanti 24-0 prima di soffrire nel finale per il tentativo di rimonta inglese, che non ha comunque evitato un successo che per la Francia ha immenso valore, perché ha segnato il ritorno dei transalpini ai massimi livelli dopo alcune stagioni non esaltanti. Il Galles invece, come abbiamo già accennato, dopo la dilagante vittoria con l’Italia ha perso 24-14 in Irlanda: una battuta d’arresto che complica il cammino dei Dragoni, i quali adesso hanno la necessità di tornare alla vittoria se non vogliono rassegnarsi a un 6 Nazioni in tono minore.



