Video/ Galles Francia (24-45) highlights: i Bleus rinascono a Cardiff! (Sei Nazioni 2024, 10 marzo)

VIDEO GALLES-FRANCIA (24-45) 4^ GIORNATA RUGBY SEI NAZIONI 2024

Al Millennium Stadium di Cardiff la Francia supera in trasferta il Galles per 45 a 24 come vedremo nelle immagini video della sintesi e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Gatland partono forte riuscendo a passare in vantaggio subito al 2′ con la punizione di Costelow ma gli ospiti guidati dal ct Galthié rispondono immediatamente con il piazzato di Ramos al 7′. I gallesi insistono e vanno in meta al 9′ con Dyer, a cui si aggiunge la trasformazione di Costelow al 10′, ed i francesi accorciano da fermo con Costelow al 15′. I minuti scorrono sul cronometro e i Galletti trovano un’altra meta al 22′ con Fickou e Ramos sebbene i Dragoni tornino avanti al 26′ con i sette punti segnati da Williams e Costelow. I transalpini tornano a scappare in meta al 29′ per merito di Le Garrec, con annessa trasformazione di Ramos al 31′.

VIDEO GALLES FRANCIA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il copione del match pare ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza ed infatti i Rossi segnano una meta subito al 43′ con J. Roberts, anche questa seguita dalla trasformazione di Costelow. I Bleus non si abbattono e rimangono in corsa con l’ennesimo calcio piazzato di Ramos al 60′. Nell’ultima parte dell’incontro i francesi riprendono il comando e dilagano con le mete di Colombre al 65′, Taofifenua al 69′ e Lucu all’80’+1′ delle quali le prime due trasformate da Ramos, impreciso all’80’+3′ senza però dimenticare l’ennesima punizione del 73′. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche in questo quarto turno del torneo europeo permette alla Francia di salire a quota 11 mentre il Galles non si muove, rimanendo fermo a 3 punti.

VIDEO GALLES FRANCIA: IL TABELLINO

Galles-Francia 24-45 (primo tempo 17-20)

Mete: 9′ Dyer(G); 22′ Fickou(F); 25′ Williams(G); 29′ Le Garrec(F); 43′ J. Roberts(G); 65′ Colombre(F); 69′ Taofifenua(F); 80’+1′ Lucu(G).

Trasformazioni: 10′, 26′ Costelow(G); 23′, 31′, 65′, 70′ Ramos(F).

Calci di punizione realizzati: 2′ Costelow(G); 7′, 15′, 60′, 73′ Ramos(F).

GALLES – 15 Cam Winnett, 14 Josh Adams, 13 Joe Roberts, 12 Owen Watkin, 11 Rio Dyer, 10 Sam Costelow, 9 Tomos Williams, 8 Aaron Wainwright, 7 Tommy Reffell, 6 Dafydd Jenkins (C), 5 Adam Beard, 4 Will Rowlands, 3 Kieron Assiratti, 2 Elliot Dee, 1 Gareth Thomas. Ct.: Warren Gatland. A disposizione: 16 Evan Lloyd, 17 Corey Domachovski, 18 Dillon Lewis, 19 Alex Mann, 20 Mackenzie Martin, 21 Gareth Davies, 22 Ioan Lloyd, 23 Mason Grady.

FRANCIA – 15 Leo Barré, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Nicolas Depoortere, 11 Matthis Lebel, 10 Thomas Ramos, 9 Nolann Le Garrec, 8 Greg Alldritt (C), 7 Charles Ollivon, 6 François Cros, 5 Emmanuel Meafou, 4 Thibaud Flament, 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille. Ct.: Fabien Galthié. A disposizione: 16 Peato Mauvaka, 17 Sebastien Taofifenua, 18 Georges-Henri Colombe, 19 Romain Taofifenua, 20 Alexandre Roumat, 21 Paul Boudehent, 22 Maxime Lucu, 23 Yoram Moefana.

Arbitro: Luke Pearce (Inghilterra).

Man of the match: Nolann Le Garrec(F).

