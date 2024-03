DIRETTA GALLES ITALIA/ Video streaming Tv8: un precedente glorioso (6 Nazioni rugby, oggi 16 marzo 2024)

DIRETTA GALLES ITALIA: TESTA A TESTA

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Galles Italia, ricordiamo molto volentieri che, come abbiamo già accennato, l’ultimo precedente al Millennium Stadium di Cardiff fu una sensazionale vittoria degli Azzurri per 21-22 sabato 19 marzo 2022. In un solo pomeriggio furono abbattuti diversi tabù: l’Italia non batteva il Galles dal 2007 (e mai in casa sua), fermando pure una striscia di addirittura 36 sconfitte consecutive nel Sei Nazioni, tutto questo contro un Galles che era detentore del titolo conquistato l’anno precedente.

Ecco che fu allora davvero storico il trionfo firmato proprio in extremis, con meta di Padovani al 79’ minuto e fondamentale trasformazione di Garbisi che firmò il sorpasso al minuto 80. L’anno scorso in realtà il Galles si prese la rivincita espugnando per 17-29 lo stadio Olimpico di Roma sabato 11 marzo 2023, ma adesso c’è l’occasione di coronare un Sei Nazioni magnifico e un’eventuale vittoria dell’Italia sancirebbe la prima volta in cui gli Azzurri vincono per due volte consecutive in trasferta contro lo stesso avversario. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GALLES ITALIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DEL SEI NAZIONI 2024

C’è una buona notizia per quanto riguarda la diretta tv di Galles Italia: tutte le partite degli azzurri al Sei Nazioni 2024 sono infatti visibili su Tv8, di conseguenza appuntamento in chiaro per tutti gli appassionati. In alternativa il match sarà visibile anche sui canali di Sky Sport, in questo caso per gli abbonati alla televisione satellitare; di conseguenza, la diretta streaming video di Galles Italia sarà disponibile in un caso tramite il sito di Tv8 e nell’altro grazie all’applicazione Sky Go oppure con l’abbonamento alla piattaforma Now Tv.

PER UN SOGNO

Galles Italia, diretta dall’arbitro francese Mathieu Raynal presso il Millennium Stadium naturalmente di Cardiff, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 15.15 italiane (le 14.15 locali) di oggi pomeriggio, sabato 16 marzo 2024, per la quinta e ultima giornata del torneo 6 Nazioni 2024 di rugby. Potrebbe essere un appuntamento con la storia questa diretta di Galles Italia, perché gli Azzurri puntano al terzo risultato utile e seconda vittoria consecutiva dopo il pareggio di lusso in Francia (addirittura con rimpianti per la vittoria sfumata) e poi la tanto attesa vittoria di settimana scorsa contro la Scozia.

Fare il colpo in Galles, come d’altronde era già successo nel 2022 proprio all’ultima giornata, coronerebbe un Sei Nazioni già molto positivo, ma che diventerebbe davvero storico se concluso nel migliore dei modi. Le speranze sono concrete, anche perché il Galles sta vivendo invece un periodo molto difficile e per il momento ha perso quattro partite su quattro: certo, per i Dragoni ci sarà la grande motivazione di evitare di chiudere l’intero torneo con sole sconfitte e di regalare almeno una gioia al sempre caldo e competente pubblico locale, ma si può puntare a fare il colpo, perché l’Italia vista nelle ultime settimane è più forte di questo Galles. Siamo quindi davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Galles Italia…

DIRETTA GALLES ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già accennato, la diretta di Galles Italia offre un’occasione per rendere memorabile il già ottimo Sei Nazioni 2024 per gli Azzurri del nuovo c.t. argentino Gonzalo Quesada. Già il debutto era stato buono, con la bella prestazione contro l’Inghilterra nella partita terminata con la sconfitta per 24-27, lo scarto più basso di sempre fra le due Nazionali. Era poi arrivato un passo indietro sotto forma di sconfitta per 36-0 in Irlanda, ma ecco poi le due grandi soddisfazioni che indicano un’Italia davvero in crescita e con legittime ambizioni di calare il bis.

Prima il pareggio per 13-13 in Francia, primo risultato positivo di sempre per gli Azzurri in casa dei transalpini nella storia del Sei Nazioni, con tanto di rimpianti per una vittoria che sarebbe potuta arrivare in extremis con il calcio di punizione di Garbisi finito sul palo, poi la vittoria per 31-29 contro la Scozia, la prima dal colpo in Galles di due anni fa ma in casa addirittura la prima dal 2013. I Dragoni invece si sono “fermati” al trionfo nel 2021, dopo il quale è arrivato il crollo: una sola vittoria nel 2022 contro la Scozia, una nel 2023 contro l’Italia e per il momento quattro sconfitte su quattro nel 2024. La pressione sarà tutta per loro, potrebbe essere un ulteriore vantaggio per gli Azzurri nella diretta di Galles Italia.











