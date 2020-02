Video/ Galles Italia (42-0): highlights. Pessimo esordio azzurro al 6 Nazioni 2020

Non comincia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia al 6 Nazioni di rugby che subisce una dura sconfitta a Cardiff contro un Galles che ha avuto vita sin troppo facile contro gli azzurri. Come si vede nel video di Galles Italia, i padroni di casa si portano rapidamente sul 6-0 con due calci centrali di Biggar, che si ripete al 14′ potendo andare alla trasformazione per il 9-0 per un’ostruzione di Lovotti su Halfpenny, dopo che un gran recupero di Minozzi aveva evitato la meta. La prima meta gallese arriva comunque al 18′ grazie ad Adams, che si invola dopo una bella apertura verso sinistra. 14-0 con Biggar che stavolta sbaglia la trasformazione. Ancora una meta di Adams e una trasformazione di Biggar portano il risultato sul 21-0, con il Galles che nel secondo tempo cerca di rallentare i ritmi, accelerando però al momento giusto per andarsi a prendere il punto di bonus.

INTERVALLO

E così avviene, al 20′ della ripresa ancora una meta per i padroni di casa, Tompkins spacca in due la difesa azzurra e va in meta, Biggar realizza la trasformazione e porta il risultato sul 28-0. Viene annullata una meta ancora a Tompkins, ma al 37′ è North ad andare ancora a segno, 33-0 che diventa 35 con la trasformazione stavolta messa a segno da Halfpenny. A tempo scaduto il Galles gioca l’ultima azione e va ancora in meta con Adams, terza personale. E Halfpenny trasforma per il 42-0 finale col Galles che si prende vittoria e bonus. Il Galles si presentava all’inizio di questo 6 Nazioni con le forti credenziali della finale Mondiale sfiorata, ma sicuramente per l’Italia le premesse non sono buone.

