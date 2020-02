Diretta Galles Italia/ Streaming video DMAX: al via il 6 Nazioni 2020! (rugby)

Galles Italia, diretta oggi dall’arbitro Luke Pearce, è la sfida di rugby maschile in programma oggi, sabato 1 febbraio 2020 tra le mura del Millennium stadium di Cardiff: fischio d’inizio previsto per le ore 15,15. Comincia con gli azzurri la 126^ edizione del Sei Nazioni, appuntamento cardine della stagione sul continente del rugby maschile: a dare il via un big match, tra la nazionale italiana, ora guidata dal coach Franco Smith (arrivato dopo l’addio post mondiale di O’Shea) e i gallesi, campioni in carica in questo tipo di manifestazione. Si torna quindi in casa dei dragoni rossi, ora sotto al guida di Pivac, e impazienti di cominciare al meglio una nuova stagione rugbystica, dopo il quarto posto rimediato agli ultimi Mondiali in Gippone in autunno: di fronte la nostra nazionale, di solito vittima sacrificabile nelle ultime edizioni del Sei Nazioni, che pure ha sempre qualcosa da dire anche nei campi più difficili.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GALLES ITALIA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Galles Italia di questo pomeriggio in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations.

DIRETTA GALLES ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Benchè alla vigilia di una grande manifestazione come è il 6 Nazioni 2020 sia ben difficile immaginare un pronostico netto, pure alla vigilia della diretta tra Galles e Italia, ci appare complicato immaginare un exploit dei nostri azzurri. Benchè la formazione scelta dal nuovo ct Franco Smith sia di sicuro valore, pure va aggiunto che vi sono ancora dei problemi di ambientamento da superare, benché il gruppo presente oggi a Cardiff sia molto simile a quello che ha vissuto le ultime fasi dei Mondiali lo scorso autunno in Giappone. Pesa poi certo il grandissimo valore del team gallese, negli ultimi anni sempre più protagonista a livello continentale e non solo. I dragoni rossi infatti detengono il titolo di Campioni del 6 Nazioni e hanno chiuso con un buon 4^ posto l’ultima edizione dei mondiale, utile per far arrivare il Galles alla quarta piazza del ranking iridato. Pure però va anche detto che pure i gallesi hanno cambiato tecnico nelle ultime settimane, salutando Gatland dopo i mondiali ed abbracciando Pivac: tale cambiamento sarà importante da metabolizzare, ma questo potrebbe diventare un problema solo più avanti nel torneo. Se poi consideriamo anche stato di forma e storico, capiamo dunque bene perchè oggi a Cardiff il favore del pronostico sia tutto per i padroni di casa: chissà che però la sorta assista i nostri beniamini in questo big match di apertura della manifestazione.



