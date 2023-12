Diretta/ Genk Cukaricki (risultato 0-0) streaming video tv: Paintsil, errore! (Conference, 14 dicembre 2023)

DIRETTA GENK CUKARICKI (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Belgio la partita tra Genk e Cukaricki è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Vrancken provano subito a prendere in mano il controllo delle operazioni ma falliscono un’occasione clamorosa al 10′ quando Paintsil si fa parare da Filipovic il calcio di rigore fischiato per un fallo commesso da Stankovic. Ecco le formazioni ufficiali: GENK (4-2-3-1) – Vandevoordt; El Ouahdi, McKenzie, Sadick, Arteaga; Heynen, Galarza; Paintsil, El Khannous, Fadera; Sor. Allenatore: Vrancken. CUKARICKI (4-3-3) – Filipovic; Stankovic, Kovacevic, Sissoko, Tosic; Kovac, Miladinovic, Nikcevic; Ivanovic, Cvetkovic, Adzic. Allenatore: Stanic. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA GENK CUKARICKI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta Genk Cukaricki potrà essere seguita su Sky sul canale Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

SI COMINCIA!

La diretta di Genk Cukaricki, ovviamente con uno sguardo interessatissimo a Budapest, ci dirà se i belgi riusciranno a strappare il pass per i playoff di Europa League. Cosa ancora possibile perché contro il Ferencvaros ci sono due pareggi, al momento la differenza reti sorride agli ungheresi perché il Genk ha segnato 6 gol incassandone 5, di conseguenza per qualificarsi il Genk – oltre a dover vincere con sconfitta del Ferencvaros – dovrà sperare di farlo, diciamo, con due gol di scarto nella speranza che la Fiorentina batta i magiari con tre reti di margine, oppure che a parità di differenza reti il Genk abbia segnato di più.

Il Cukaricki è tagliato fuori: il passo della matricola serba come previsto è stato pessimo, questa sera ci si potrebbe togliere lo sfizio di fare almeno un punto nel gruppo F ma intanto parliamo appunto di cinque sconfitte in altrettante partite, due soli gol segnati (curiosamente, entrambi al Ferencvaros) e ben 14 subiti con lo 0-6 di Firenze come punto più basso, ma questa è comunque una bella esperienza internazionale che potrebbe servire per il futuro. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa succederà sul terreno di gioco della Cegeka Arena, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: la parola può passare ai protagonisti del match, la diretta di Genk Cukaricki comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

LA PRESENTAZIONE

Genk Cukaricki, in diretta giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 18.45 presso la Cegeka Arena di Genk sarà una sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Belgi all’ultima spiaggia per provare a proseguire il loro cammino in Conference: dopo la sconfitta in casa della Fiorentina servirà una vittoria contro i serbi con almeno due gol di scarto e una sconfitta del Ferencvaros contro la Fiorentina. Con un ko degli ungheresi con due gol di scarto potrebbe bastare al Genk anche una vittoria di misura.

Servirà comunque per forza di cose una vittoria ai belgi e una sconfitta dei magiari, altre combinazioni elimineranno sicuramente il Genk così come è finita in anticipo l’avventura del Cukaricki. I serbi erano alla loro prima partecipazione in assoluto a una fase a gironi di una competizione UEFA ma stanno comunque dimostrando di voler vendere cara la pelle, come dimostrato nell’ultimo match contro il Ferencvaros perso solo all’ultimo assalto.

PROBABILI FORMAZIONI GENK CUKARICKI

Le probabili formazioni della diretta Genk Cukaricki, match che andrà in scena alla Cegeka Arena di Genk. Per il Genk, Wouter Vrancken schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vandevoordt; Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; El Khannouss, Galarza; Heynen, Zeqiri, Oyen; Paintsil. Risponderà il Cukaricki allenato da Igor Matic con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Filipovic; Nikcevic, Vranjes, Kovacevic, Tosic; Stankovic, Sissoko, Kovac; Ivanovic, Adetunji, Ndiaye.

GENK CUKARICKI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genk Cukaricki, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Genk con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.14, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 8.50, mentre l’eventuale successo del Cukaricki, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 15.00.











