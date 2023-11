DIRETTA/ Cukaricki Ferencvaros (risultato 1-0) video streaming tv: Traore, occasione! (30 novembre 2023)

DIRETTA CUKARICKI FERENCVAROS (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Cukaricki e Ferencvaros sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro ed i serbi insistono con un tiro di Ivanovic al 18′ parato da Dibusz e gli ospiti guidati dal tecnico Stankovic suonano invece la carica al 43′ mancando una buona occasione con Traore, il cui colpo di testa finisce fuori di poco rispetto allo specchio della porta avversaria. Fino a questo momento il direttore di gara finlandese Mohammed Al-Emara ha ammonito soltanto Abena al 44′ tra i calciatori del Ferencvaros. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA CUKARICKI FERENCVAROS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta Cukaricki Ferencvaros potrà essere seguita su Sky sul canale Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Serbia la partita tra Cukaricki e Ferencvaros è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Kerkez partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito all’11’ grazie alla rete messa a segno da Adzic, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Kovac. Ecco le formazioni ufficiali: CUKARICKI (3-5-2) – Filipovic; Stankovic, Subotic, Kovacevic; Tosic, Sissoko, Kovac, Ivanovic, Miladinovic; Adzic, Cvetkovic. All.: Kerkez. FERENCVAROS (4-2-3-1) – Dibusz; Makreckis, Cisse, Abena, Ramirez; Siger, Abu Fani; Marquinhos, Zachariassen, Traoré; Pesic. All.: Stankovic. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA!

La diretta di Cukaricki Ferencvaros sta davvero per cominciare, la partita vale per il gruppo della Fiorentina), di conseguenza analizziamo il rendimento dei serbi e degli ungheresi finora nel girone F della Conference League 2023-2024. Solo delusioni in verità per il Cukaricki, che è il “materasso” del girone con quattro sconfitte su altrettante partite disputate e quindi zero punti in classifica, ma pure un solo gol segnato a fronte invece dei ben dodici già al passivo, con il -11 della differenza reti che spiega molto bene i problemi europei del Cukaricki.

Quanto al Ferencvaros, gli ospiti ungheresi fanno decisamente meglio, perché finora vantano una vittoria e tre pareggi nel gruppo, per un totale naturalmente di 6 punti in classifica: essendo imbattuti, la differenza reti è ovviamente positiva e uguale a +2, perché il Ferencvaros ha segnato sei gol e ne ha invece incassati quattro nelle sue quattro precedenti uscite europee. Finora i numeri, che possono essere molto interessanti: adesso tuttavia è meglio cedere la parola al campo, perché inizia la diretta di Cukaricki Ferencvaros! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CUKARICKI FERENCVAROS: SERBI ELIMINATI

Cukaricki Ferencvaros, in diretta giovedì 30 novembre 2023 alle ore 21.00 presso il Gradski Stadion Dubočica di Leskovac sarà una sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Conference League. Nel girone della Fiorentina, al momento in testa a quota 8 punti, il Ferencvaros divide a quota 6 il secondo posto con il Genk, con i serbi che sono invece fuori dai giochi ancora a quota 0. Per i magiari la chance è da non fallire per puntare almeno al secondo posto nel raggruppamento.

Il Cukaricki infatti ha raccolto solo sconfitte finora nel suo cammino europeo. Dopo la goleada subita allo stadio Artemio Franchi i serbi hanno combattuto in casa contro la Fiorentina, perdendo solo di misura per un gol di Nzola su rigore ma restando comunque all’asciutto. Il Ferencvaros è invece reduce da tre pareggi consecutivi, l’ultimo subendo in casa l’1-1 in rimonta contro il Genk, restando comunque imbattuto e in piena corsa per la qualificazione almeno ai play off.

PROBABILI FORMAZIONI CUKARICKI FERENCVAROS

Le probabili formazioni della diretta Cukaricki Ferencvaros, match che andrà in scena al Gradski Stadion Dubočica di Leskovac. Per il Cukaricki, Igor Matic schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Filipovic; Nikcevic, Vranjes, Kovacevic, Tosic; Stankovic, Sissoko, Kovac; Ivanovic, Adetunji, Ndiaye. Risponderà il Ferencvaros allenato da Dejan Stankovic con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Disusz; Makreckis, Mmaee, Cisse, Civic; Siger, Abu Fani; Marquinhos, Zachariassen, Traore; Pesic.

CUKARICKI FERENCVAROS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cukaricki Ferencvaros, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Cukaricki con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Ferencvaros, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.











