Video/ Genoa Cagliari (0-0) highlights: nessun gol, il palo ferma Gudmundsson

VIDEO GENOA CAGLIARI 0-0

L’8^ giornata di Serie B si apre con la grande sfida tra Genoa e Cagliari, due nobili decadute del calcio italiano che vogliono tornare al più presto a calcare i palcoscenici della massima categoria ma non ci regalano gol nel video Genoa Cagliari. Una sfida caldissima come dimostrano i 26 mila che hanno riempito gli spalti del Ferraris, numeri che diverse squadre di Serie A faticano a raggiungere. Le aspettative della vigilia vengono però deluse dal risultato finale, 0-0, con i grifoni che volevano rimanere da soli in testa alla classifica, almeno per una notte, e invece si limitano ad agganciare momentaneamente il Bari, il Brescia e la Reggina a 15 punti. Entrambe le formazioni protagoniste di questo friday night potevano vincere. Gli uomini di Blessin recriminano per il palo esterno scheggiato da Gudmundsson – il migliore in campo – nel primo tempo e per le parate di Radunović che nella ripresa hanno impedito a Coda di decidere la contesa, per non parlare della chance sciupata da Aramu che fa tutto da solo senza accorgersi che a pochi passi da lui c’era il compagno islandese liberissimo al centro dell’area di rigore.

A loro volta i casteddu hanno provato a spaventare Martínez Riera con Nández che sfiora il bersaglio con un sinistro a giro rasoterra insidiosissimo, Luvumbo che scuote l’esterno della rete, Lapadula che per poco non castiga gli avversari sull’erroraccio di Pajač e Deiola che colpisce malissimo la sfera sul suggerimento di Di Pardo. Nemmeno le mosse dei due allenatori spostano l’ago della bilancia a favore dei padroni di casa oppure degli ospiti che devono spartirsi la posta in palio al triplice fischio di Marchetti. Suo malgrado l’arbitro di Ostia è stato protagonista di un episodio curioso quando ha ricevuto una pallonata fortissima da Strootman, per qualche istante il direttore di Ostia è apparso poco lucido ma si è ripreso prontamente e ha continuato a dirigere il match con grande polso e personalità.

VIDEO GENOA CAGLIARI 0-0, LE DICHIARAZIONI

Se il Genoa ha trovato in Albert Gudmundsson un valore aggiunto, almeno per stasera, il Cagliari ha scoperto di avere un grande leader per la difesa, Edoardo Goldaniga: “Giocare qui a Marassi è sempre difficile, il nostro obiettivo principale era non prendere gol e ci siamo riusciti, dopo le ultime due sconfitte era fondamentale non perdere di nuovo, i tre punti sarebbero stati la ciliegina sulla torta ma questo risultato ci trasmette comunque fiducia in vista dei prossimi impegni. Purtroppo arriviamo da un anno molto difficile, abbiamo sofferto tanto per la retrocessione e ci siamo resi conto che risalire in Serie A non è facile, anche se abbiamo il dovere di riportare i nostri tifosi nella massima categoria”.

La vetta della classifica resta distante per il Cagliari ma Fabio Liverani preferisce soffermarsi su quanto accaduto negli ultimi novanta minuti: “Premesso che in campo ci sono anche gli avversari che fanno la loro partita, per me si tratta di un ottimo punto soprattutto se faremo il nostro dovere anche contro il Brescia. Al di là della gara di sabato scorso contro la Venezia abbiamo preso pochi gol. Forse dovevamo impostare meglio le azioni all’inizio, le poche volte che lo abbiamo fatto siamo sempre arrivati in porta. In ogni caso l’atteggiamento dei ragazzi mi è piaciuto, non era scontato venire qui al Ferraris e giocare bene dopo due KO di fila”.

VIDEO GENOA CAGLIARI 0-0, IL TABELLINO

GENOA-CAGLIARI 0-0

GENOA (4-2-3-1): Martínez Riera; Sabelli, Dragusin, Bani, Pajač; Frendrup (85’ Puscas), Strootman; Yalcin (61’ Jagiello), Aramu (75’ Portanova), Gudmundsson; Coda. All. Alexander Blessin.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunović; Di Pardo, Goldaniga, Altare, Obert (88’ Carboni); Nández, Makoumbou (89’ Lella), Deiola; Mancosu (78’ Viola); Luvumbo (64’ Falco), Lapadula (78’ Pavoletti). All. Fabio Liverani.

ARBITRO: Matteo Marchetti (Sez. di Ostia).

AMMONITI: 30’ Frendrup (G), 31’ Deiola (C), 65’ Nández (C), 67’ Strootman (G), 85’ Falco (C), 90’+4’ Portanova (G).

