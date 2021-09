Video/ Genoa Fiorentina (1-2) highlights e gol: Saponara accende i viola

La Fiorentina vince sul campo del Genoa grazie alle reti realizzate da Saponara e Bonaventura, nel finale i padroni di casa trovano il gol della bandiera con Criscito su calcio di rigore. Andiamo a ripercorrere le fasi più significative della gara. Primo squillo di Bonaventura che viene fermato. Vlahovic commette fallo su Fares che guadagna una punizione. Piove molto sul Ferraris, situazione che rende il campo molto pesante. Biraghi tenta il tiro dalla lunga distanza ma non trova la porta, stava per arrivarci Vlahovic il cui tocco poteva essere decisivo. Toure è il primo ammonito del match dopo l’intervento su Pulgar. Bella discesa di Odriozola, il suo cross viene messo in angolo da Criscito. Iniziativa personale di Gonzalez che viene abbattuto da Criscito, arriva il giallo per l’esterno. Sulla punizione ci va Biraghi che trova l’ottima risposta di Sirigu. Fioccano i gialli in casa Genoa, questa volta tocca a Vanheusden. Cross di Callejon su cui si avventa Castrovilli chen sbatte però contro il palo. Per fortuna si rialza il centrocampista, vediamo se riuscirà a continuare.

Contropiede del Genoa con Destro che calcia ma trova la grande risposta di Dragowski. Intanto Castrovilli deve abbandonare il campo, al suo posto c’è Duncan. Destro in ritardo su Callejon, il direttore di gara gli risparmia il giallo. Ottima chiusura di Criscito che resta a terra dopo l’ottima diagonale. Anche Odriozola termina sul taccuino del direttore di gara dopo il braccio troppo largo su Fares. Dragowski non rinvia benissimo ma il Genoa non riesce a capitalizzare l’errore dell’estremo difensore. La Fiorentina riparte in contropiede con la sfera che arriva sui piedi di Bonaventura, il suo tiro, deviato, trova il miracolo di Sirigu. Odriozola prova il cross per Vlahovic, Maksimovic chiude bene. Biraghi con un fallo tattico ferma Cambiaso, giallo anche per l’esterno. Rovella pesca Destro che di testa non trova la porta. Termina la prima frazione tra Genoa e Fiorentina sullo zero a zero.

SECONDO TEMPO

Fares e Melegoni provano a scardinare la difesa viola, tiri ribattuti. Cross di Biraghi con Bonaventura che non ci arriva. Callejon taglia per Biraghi, l’esterno di un soffio non trova la porta. Nel Genoa escono Destro e Melegoni per Pandev e Hernani. Martinez Quarta ferma con fallo Pandev, arriva il giallo per il difensore viola. Hernani si incarica della battuta ma trova la barriera. Rovella si mette in proprio e calcia, la sua conclusione non trova la porta. Saponara! La sblocca la Fiorentina con il nuovo entrato! Bonaventura pesca sulla sinistra Saponara che controlla e poi con il destro non lascia scampo a Sirigu, un bellissimo gol. Behrami si prende il giallo per le continue proteste. Il centrocampista chiede un calcio di rigore per il fallo di Pulgar, VAR in azione. Il direttore di gara non assegna il penalty. Duncan calcia da fuori area ma trova ancora una grandissima risposta di Sirigu! Fiorentina che ora sta provando a chiuderla in contropiede. Duncan apparecchia per Saponara che viene chiuso all’ultimo istante. Duncan pesca Odriozola, il cross di quest’ultimo viene messo in angolo. Rovella pesca Behrami da calcio d’angolo, il colpo di testa dello svizzero termina ampiamente fuori. Kokorin si prende il giallo dopo l’intervento su Behrami. Bonaventura! La chiude la Fiorentina! Sirigu salva arriva Saponara che serve il compagno di squadra, controllo e tiro vincente. Sono sei i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Rigore per il Genoa all’ultimo minuto! Su Badelj ravvisato un tocco di mano di Igor. Sul dischetto si presenta Criscito che non sbaglia! Termina la gara con la vittoria della Fiorentina sul campo del Genoa.

IL TABELLINO

GENOA FIORENTINA 1-2 (0-0 PT)

Marcatori: 15’ st Saponara (F), 44’ st Bonaventura, 53’ st Criscito rig. (G)

Assist: 15’ st Bonaventura (F), 44’ st Saponara (F).

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso (14’ st Biraschi), Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Touré (19’ st Behrami), Badelj; Melegoni (8’ st Hernani), Rovella, Fares (18’ st Kallon); Destro (8’ st Pandev). A disp.: Semper, Marchetti, Bani, Vasquez, Ghiglione, Portanova, Bianchi. All. D. Ballardini.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola (36’ st Benassi), Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar (33’ st Ambarat), Castrovilli (25’ pt Duncan); Callejon, Vlahovic (36’ st Kokorin), Gonzalez (1’ st Saponara). A disp: Terracciano, Terzic, Milenkovic, Nastasic, Torreira, Maleh, Sottil. All. V. Italiano.

Arbitri: L. Marinelli di Tivoli (RM); assistenti F. Meli e V. Colarossi; quarto uomo A. Santoro; Var D. Chiffi; Avar D. Cecconi.

Ammoniti: 13’ pt Touré (G), 15’ pt Criscito (G), 20’ pt Vanheusden (G), 36’ pt Odriozola (F), 48’ pt Biraghi (F); 9’ st Quarta (F), 20’ st Behrami (G), 40’ st Kokorin (F).

