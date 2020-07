Video/ Genoa Lecce (2-1): highlights e gol. Vittoria catartica per Nicola! (Serie A)

I grifoni conquistano tre punti pesantissimi nel video con i gol e gli highlights di Genoa Lecce 2-1, al Ferraris si consuma il drammatico scontro diretto per la salvezza con i padroni di casa che riescono a far valere il fattore campo nonostante l’assenza di pubblico. Non sarà facile per i salentini riprendersi da questa sconfitta, con il quartultimo posto che ora è distante 4 lunghezze anche se il calendario non è affatto proibitivo per la squadra di Liverani, il Brescia ha vinto contro la Spal ma è ormai spacciato, Bologna e Parma non hanno più nulla da chiedere a questo campionato e anche l’Udinese è praticamente salva. Deve però sperare che il Genoa perda punti nel derby con la Sampdoria e con l’Inter, mentre non dovrebbe avere grossi problemi con Sassuolo e Verona. Tornando alla partita, Sanabria la sblocca nelle fasi iniziali su assist di Pandev (che quando sta bene è in grado di fare la differenza nonostante le quasi 37 primavere sul groppone), poco prima dell’intervallo gli ospiti avrebbero l’opportunità di pareggiare su un calcio di rigore concesso dall’arbitro Doveri (tirato per le orecchie dal VAR) per l’intervento scomposto di Perin su Lapadula, travolto dal portiere avversario. Proprio come contro la Lazio, Mancosu sbaglia completamente l’esecuzione dagli undici metri calciando alle stelle. L’attaccante sardo riuscirà comunque a rifarsi nella ripresa con un cross battezzato malissimo da Perin (giornata no per lui), convinto che il pallone sarebbe uscito tranquillamente fuori anziché infilarsi all’angolino come invece accade. Ringalluzzito dal pari, il Lecce si propone in avanti con Barak che per poco non la ribalta, nel finale in maniera rocambolesca il Genoa torna in vantaggio: il tiro di Jagiello si infrange sul palo, il pallone sbatte sulla schiena di Gabriel che se lo ributta dentro da solo, certo che quando ti deve dire male non c’è niente da fare.

VIDEO GENOA LECCE, LE DICHIARAZIONI

Fabio Liverani è incredulo per la sconfitta maturata a Marassi: “Fatico a commentare quello che è successo, abbiamo perso in maniera incredibile, abbiamo giocato benissimo costruendo azioni di altissimo livello, abbiamo preso il secondo gol quando eravamo in pieno controllo. Il rigore sbagliato è solo la punta dell’iceberg, non ce ne va bene una, sulla prestazione non posso assolutamente dire nulla, non so proprio cosa potrei rimproverare a questi ragazzi. Anche contro il Cagliari meritavamo tutta la vita di vincere e invece è arrivato un solo punto, non è giusto, non riesco a spiegarmi questo bottino così misero. Comunque continueremo a giocare così bene nelle ultime quattro partite faremo tanti punti, vedremo se anche gli avversari saranno capaci di farne altrettanti”.