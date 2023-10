Video/ Genoa Milan (0-1) gol e highlights: Pulisic decisivo, Giroud eroe coi guanti (Serie A, 7 ottobre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS GENOA MILAN: LA CRONACA

Video, gol e highlights Genoa Milan, gara valevole per l’ottava giornata di Serie A vinta dia rossoneri di misura grazie alla rete di Pulisic. Una partita iniziata con i rossoneri padroni del gioco a livello di possesso mentre i liguri più compatti a livello difensivo per poi ripartire sfruttando la velocità di Gudmundsson e Haps. Dopo un inizio molto falloso, l’arbitro Piccini comincia ad ammonire e nel giro di sessanta secondi mostra il cartellino giallo prima a Theo Hernandez e poi a Florenzi con l’ammonizione al francese che pesa parecchio dato che era diffidato e la prossima giornata, dopo la sosta, ci sarà la Juventus per i rossoneri.

Nella ripresa Pioli inserisce all’intervallo Leao e Pulisic per Okafor e Chukwueze per poi far entrare Giroud e Calabria dopo un’ora. Gilardino mischia le carte in tavola inserendo Kutlu ed Ekuban in modo da contrastare la freschezza dei quattro cambi rossoneri. All’87’ proprio uno dei neo entrati ovvero Pulisic riceve da Musah, si gira in area di rigore e fulmina Martinez a tre dal novantesimo. Dopo un check VAR per un possibile tocco di mano, l’arbitro convalida la rete allo statunitense. Il recupero diventa però la vera partita a livello di emozioni: al 99′, dopo essere andati al VAR, espelle Maignan per gioco pericoloso su Ekuban. Infatti il portiere francese, in uscita alta, colpsice col ginocchio l’attaccante ligure. Terminati i cambi, Giroud si mette i guantoni e diventa portiere. Sulla punizione successiva, Gudmundsson colpisce la traversa dopo una deviazione della barriera. Poco più tardi arriva il rosso anche per l’altro portiere, Martinez, reo di aver fatto un fallo in attacco da già ammonito. Le emozioni non sono finite perché nel forcing finale del Genoa Puscas si ritrova in un’ottima posizione ma Giroud interviene smanacciando in uscita bassa, tenendo lì il pallone e regalando i tre punti ai rossoneri.

VIDEO GOL GENOA MILAN, IL TABELLINO

GENOA-MILAN 0-1

RETE: 42′ st Pulisic

GENOA (4-4-1-1): Martinez; De Winter (59′ st Leali), Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli (23′ st Ekuban), Thorsby, Frendrup, Haps (46′ st Puscas); Malinovskyi (23′ st Kutlu); Gudmundsson. A disposizione: Sommariva, Hefti, Matturro, Vogliacco, Martìn, Jagiello, Galdames, Fini. All: A. Gilardino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (21′ st Calabria), Thiaw, Tomori, Hernandez; Adli ( 21′ st Giroud), Reijnders; Chukwueze (1′ st Pulisic), Musah, Okafor (1′ st Leao); Jovic (48′ st Bartesaghi). A disposizione: Sportiello, Mirante, Pellegrino, Pobega, Romero. All. S. Pioli.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

AMMONITI: Hernandez, Florenzi, Musah, Adli, Tomori (M) e De Winter, Martinez (G).

ESPULSI: 53′ st Maignan (M), 58′ st Martinez (G)

