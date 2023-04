Video/ Genoa Reggina (1-0) gol e highlights: decide Coda, Martinez miracoloso

VIDEO GENOA REGGINA: CODA MATCH-WINNER

Genoa Reggina video gol e highlights dell’anticipo del venerdì della 31esima giornata di Serie B vinto di misura dai padroni di casa grazie alla rete decisiva di Massimo Coda. Per la prima mezz’ora non abbiamo assistito ad una gara indimenticabile dal punto di vista emotivo, tecnico e qualitativo. A stappare una partita come detto molto maschia e di quantità è stato Coda col nono centro stagionale. Assist di Sturaro, controllo palla in area di rigore e destro ad incrociare che fulmina Colombi. Nella parte conclusiva della prima frazione lo stesso Coda ha l’occasione di raddoppiare, ma calcia a lato dopo una super giocata di Gudmundsson.

Nella ripresa parte forte il Genoa che va vicino al gol con Vogliacco, risposta della Reggina con la conclusione di Menez disinnescata da Martinez. La partita prosegue con tanti cambi che spezzettano una partita che torna ad essere agonisticamente molto cattiva, obbligando Aureliano a passare da un solo cartellino giallo nel primo ad estrarne altri otto nella ripresa oltre ad un rosso dalla panchina a Sturaro che salterà il Como. Quando la partita sembra volgere al termine il Genoa sfiora il raddoppio con la traversa di Badelj e un minuto dopo, al sesto di recupero, Canotto sfugge dalla marcatura di Criscito e prova un pallonetto che viene miracolosamente alzato in corner da Martinez. La parata strepitosa dell’ex Las Palmas e Lipsia condanna la Reggina alla quarta sconfitta di fila mentre i rossoblu toccano quota otto risultati utili consecutivi.

VIDEO GENOA REGGINA: MARTINEZ PROVVIDENZIALE

Genoa Reggina video gol e highlights di una partita che ha vissuto di fiammate ed episodi che hanno di fatto sancito l’1-0 in favore dei rossoblu. La copertina se la prendono due uomini in particolare ovvero Coda e Martinez. Il primo, che non giocava dal 19 febbraio contro il Modena, torna in campo da titolare e ringrazia Gilardino per l’opportunità trovando un gran gol alla prima vera chance. Chi invece il campo lo vede spesso ed è arrivato alla sesta gara consecutiva senza prendere reti è Martinez. L’estremo difensore si è superato al 96′ con un vero e proprio miracolo su Canotto, chiudendo l’acqua a quella che poteva essere una doccia gelata per gli oltre trentamila del Marassi.

Inoltre una prova difensiva strepitosa da parte di Vogliaccio e Dragusin, abili a dettare legge nella propria area di rigore annullando principalmente Menez. Tra l’altro l’ex Pordenone è anche andato vicino al gol nel secondo tempo, deviando una deviazione aerea da ottima posizione seppur senza trovare la rete. Sarebbe stato il primo centro in carriera da professionista per Vogliacco.

VIDEO GENOA REGGINA, IL TABELLINO

GENOA-REGGINA 1-0

RETE: 36′ Coda.

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani (12′ Ilsanker), Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro (12′ st Frendrup), Badelj, Strootman, Criscito; Gudmundsson (49′ st Salcedo), Coda (12’ st Ekuban). A disp. Semper, Vodisek, Matturro, Hefti, Jagiello, Lipani, Dragus, Aramu, Puscas. All. A. Gilardino.

REGGINA (3-4-2-1): Colombi; Camporese, Cionek, Gagliolo; Bouah (21′ st Rivas), Crisetig, Majer (21′ st Fabbian), Di Chiara (37′ st Cicerelli); Hernani (33′ st Canotto), Menez; Strelec (33′ st Gori). A disp. Contini, Aglietti, Loiacono, Liotti, Terranova, Bondo, Lombardi. All. Inzaghi.

ARBITRO: Aureliano di Bologna

AMMONITI: 41′ Menez (R); 8′ st Cionek (R), 20′ st Majer (R), 24′ st Hernani (R), 26′ st Badelj (G), 35′ Vogliacco (G), 36′ st Gudmundsson (G), 37′ st Gagliolo (R), 50′ st Camporese (R)

ESPULSO: 46′ st Sturaro dalla panchina (G).

