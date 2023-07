Video/ Genoa Venezia (1-4) gol e highlights: Grifone spento, dominio e poker dei lagunari (22 luglio 2023)

VIDEO GENOA VENEZIA (1-4): DOMINIO DEI LAGUNARI

Il Genoa perde in maniera netta in amichevole contro un Venezia scatenato. Poker dei veneti in un match che ha visto assegnati ben quattro calci di rigore. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Rigore a favore del Genoa! Frendrup subisce fallo in area, il direttore di gara indica il dischetto. Gudmundsson calcia centrale con Joronen che respinge! Fallo su Ellertsson in area, questa volta il rigore è a favore del Venezia! Pohjanpalo calcia centrale e sblocca il match. Contropiede del Genoa con Johnsen che deve solo servire Pohjanpalo per il raddoppio ma sbaglia la misura del passaggio. Altro calcio di rigore a favore del Venezia! Bjarkason subisce fallo dopo il tiro di Pohjanpalo, rigore netto. Pierini calcia e la piazza nell’angolino! Arriva il quarto calcio di rigore! Questa volta per il Genoa con Aureliano che ha visto un contatto in area. Sulla sfera si presenta Gudmundsson che questa volta non fallisce. Termina la prima frazione di gioco.

VIDEO GENOA VENEZIA: IL SECONDO TEMPO

Andersen! Tris del Venezia! Il Genoa libera l’area Andersen stoppa la sfera dal limite e calcia al volo, gran gol. Palla per Cheryshev, tentativo troppo lungo. Busio! Ancora in gol il Venezia! Da corner trova un destro al volo che termina la sua corsa nell’angolino. Biraschi ci prova dopo un angolo ma non inquadra la porta. Cheryshev porta palla e imbuca per Novakovich, quest’ultimo spreca il contropiede. Termina il match, bella vittoria del Venezia, delude il Genoa.

VIDEO GENOA VENEZIA: IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Martinez (dal 1′ st Leali); Biraschi, Vogliacco, Dragusin (dall’8′ st Matturro); Sabelli (dall’8′ st Melegoni), Frendrup, Strootman, Jagiello (dall’8′ st Yalçin), Martin (dal 1′ st Yeboah); Gudmundsson, Puscas (dall’8′ st Coda). A disposizione: Leali, Sommariva, Coda, Aramu, Bani, Ilsanker, Hefti, Ekuban, Badelj, Melegoni, Yeboah, Yalçin, Pajac, Matturro. Allenatore: Alberto Gilardino.

VENEZIA (4-2-3-1): Joronen (dal 1′ st Bertinato); Candela, (dall’8′ st Busato), Modulo, Zampano (dal 19′ st Baudoin); Ellertsson (dal 1′ st Boudri), Tessmann (dal 1′ st Fiordilino); Pierini (dal 1′ st Andersen), Bjarkason (dal 1′ st Busio), Johnsen (dal 1′ st Cheryshev); Pohjanpalo (dal 1′ st Novakovich). A disposizione: Bertinato, Grandi, Busi, Novakovich, Fiordalisi, Cheryshev, Ullmann, Andersen, Busato, Boudri, Da Pozzo, Okoro, Baudoin. Allenatore: Paolo Vanoli

Reti: al 36′ pt Gudmundsson A. (Genoa (Ita)) al 9′ pt Pohjanpalo J. (Venezia (Ita)) , al 25′ pt Pierini N. (Venezia (Ita)) , al 6′ st Andersen M. K. (Venezia (Ita)) , al 18′ st Busio G. (Venezia (Ita).