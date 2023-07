DIRETTA GENOA VENEZIA/ Streaming video tv: focus sui lagunari (amichevole, oggi 22 luglio 2023)

DIRETTA GENOA VENEZIA: FOCUS SUI LAGUNARI

Mentre aspettiamo la diretta di Genoa Venezia, naturalmente questa amichevole estiva sarà intrigante soprattutto perché anche l’avversaria del Grifone sarà di altissimo livello, cioè una squadra di Serie B come il Venezia, che sta lavorando verso la partenza del campionato cadetto con l’obiettivo di lottare per la promozione.

Un anno fa di questi tempi Genoa e Venezia si leccavano le ferite di una retrocessione in Serie B dalla quale il Grifone si è immediatamente ripreso conquistando a maggio la promozione, ma anche il Venezia è stato buon protagonista dello scorso campionato di Serie B grazie all’ottavo posto in classifica che ha garantito ai lagunari un posto ai playoff dopo aver totalizzato 49 punti con un bottino di tredici vittorie, dieci pareggi e quindici sconfitte, anche se poi l’avventura del Venezia sarebbe terminata immediatamente, a causa della sconfitta per 2-1 a Cagliari nel turno preliminare dei playoff di Serie B, disputato nel capoluogo della Sardegna sabato 27 maggio scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GENOA VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Venezia si potrà seguire in diretta su DAZN, sarà sufficiente scaricare l’app su moderna smart tv oppure su console di gioco come Xbox e PlayStation. Sarà possibile ricorrere anche all’utilizzo di dispositivi quali Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Telecronaca del match affidata a Gabriele Giustiniani.

SECONDA USCITA PER I ROSSOBLÙ

Genoa Venezia, in diretta sabato 22 luglio 2023 alle ore 17.00 presso il Centro Sportivo “Carlo Benatti” di Moena sarà una sfida amichevole, la seconda per la truppa di mister Alberto Gilardino da quando è iniziato il ritiro pre-campionato in Val di Fassa. Sulla carta i rossoblù avrebbero dovuto giocare due amichevoli ma quella di martedì scorso contro lo Swarowski Tirol è stata annullata per il maltempo che ha colpito la zona.

L’unico test disputato, quindi, è quello contro i dilettanti del Fassa dove il Genoa si è divertito segnando dodici reti e mettendo in mostra qualche trama interessante. A completare il quadro delle amichevoli pre-campionato, infine, sarà quella del 29 luglio contro i francesi del Monaco, compagine militante in Ligue 1.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA VENEZIA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Venezia, match che andrà in scena presso il Centro Sportivo “Carlo Benatti” di Moena. Anche in questo secondo test stagionale, sicuramente più indicativo rispetto a quello contro i dilettanti del Fassa, mister Alberto Gilardino ruoterà tutti gli effettivi a sua disposizione. Di sicuro non farà parte della gara l’infortunato Pajac, operato al ginocchio sinistro.

Nel suo consueto 3-5-2 il tecnico dei liguri dovrebbe affidarsi a Martinez tra i pali e ad un pacchetto arretrato formato da Bani, Vogliamo e Biraschi. A centrocampo Martin e Sabelli sulle corsie laterali con Badelj, Frendrup e Jagiello nel mezzo. Reparto offensivo sulle spalle di Coda e Yalcin.











