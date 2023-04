Video/ Gent West Ham (1-1) gol e highlights: reti di Ings e Cuypers!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GENT WEST HAM: PAREGGIO PER 1 A 1

Alla Ghelamco Arena le squadre di Gent e West Ham si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Moyes provano a prendere in mano il controllo delle operazioni ma i padroni di casa allenati da mister Vanhaezebrouck si affacciano pericolosamente in avanti verso il 10′ con il tiro di De Sart parato da Areola.

I minuti scorrono sul cronometro ed i belgi insistono con De Sart a sollecitare nuovamente Areola al 25′ mentre il colpo di testa di Piątkowski finisce sul fondo al 36′. Gli inglesi si vedono quindi annullare un gol di Aguerd su papera di Roef al 40′ a causa del fallo di mano segnalato dal VAR ma riescono comunque a passare in vantaggio al 45’+4′ grazie alla rete messa a segno da Ings, su assist di Bowen.

Nel secondo tempo gli azzurri ripartono bene e trovano il gol del pareggio al 57′ per merito di Cuypers, bravo a capitalizzare il suggerimento offertogli da Castro-Montes. Nell’ultima parte dell’incontro il VAR interviene al 90’+3′ per aiutare l’arbitro ad annullare il cartellino rosso rimediato da Piatkowski. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro greco T. Sidiropoulos ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente De Sart e Piątkowski da un lato, Downes, Ogbonna e Coufal dall’altro.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GENT WEST HAM, IL TABELLINO

Gent-West Ham 1-1 (p.t. 0-1)

Reti: 45+4′ Ings(W); 57′ Cuypers(G).

Assist: 45’+4′ Bowen(W); 57′ Castro-Montes(G).

GENT (4-4-1-1) – Roef; Castro-Montes, Piatkowski, Okumu, Torunarigha(65′ Fortuna); Hong(64′ Odjidja-Ofoe), Kums, De Sart, Fofana(65′ Samoise); Cuypers; Orban(83′ Tissoudali). Allenatore: Vanhaezebrouck.

WEST HAM (4-4-2) – Areola; Coufal, Ogbonna, Aguerd, Johnson; Lanzini(61′ Benrahma), Downes(74′ Paquetà), Rice, Emerson(87′ Cresswell); Bowen, Ings(60′ Antonio). Allenatore: Moyes.

Arbitro: T. Sidiropoulos (Grecia).

Ammoniti: 23′ Downes(W); 34′ Ogbonna(W); 47′ De Sart(G); 75′ Piątkowski(G); 87′ Coufal(W).

