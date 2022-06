Video/ Georgia Gibilterra (4-0) gol e highlights: per Kvaratskhelia gol e assist

La Georgia supera in scioltezza Gibilterra nel primo match di Nations League, potremo fra poco ammirare gli highlights nel video Georgia Gibilterra. Da sottolineare l’ottima prestazione del nuovo acquisto del Napoli, Kvaratskhelia, per lui un gol ed un assist. Le altre tre reti portano la firma di Kashia, Mikautadze e Vako. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Ci prova subito Kvaratskhelia con il sinistro, palla fuori. Mekvabishvili serve Kvaratskhelia che con il destro in area spara alto. Ottimo inizio della Georgia che sta provando a sbloccare il match. Sono intanto trascorsi dieci minuti di gara, il risultato è sempre sullo zero a zero. La sblocca la Georgia con il nuovo acquisto del Napoli, Kvaratskhelia! Tsitaishvili serve il compagno di squadra che con il destro la piazza sotto la traversa con un pallonetto per il vantaggio della Georgia. Georgia che continua ad attaccare a caccia del raddoppio, vediamo come reagirà Gibilterra allo svantaggio.

Mikautadze riceve in area e calcia, per poco non trova il raddoppio. Kashia! Arriva il raddoppio della Georgia! Kvaratskhelia serve l’assist vincente al compagno di squadra da calcio da fermo, di destro Kashia non sbaglia. Georgia che continua ad attaccare con Gibilterra ora in grandissima difficoltà. Tsitaishvili ci prova da lontano ma non trova la porta. Cinque minuti alla fine della prima frazione con la Georgia meritatamente sul doppio vantaggio. Ci prova ancora Kvaratskhelia ma il suo tentativo viene respinto dalla difesa avversaria. Il direttore manda tutti negli spogliatoi per la fine della prima frazione. La Georgia sta vincendo meritatamente contro Gibilterra per quello che si è visto fino ad ora sul rettangolo verde. CLICCA QUI PER IL VIDEO GEORGIA GIBILTERRA

VIDEO GEORGIA GIBILTERRA: SECONDO TEMPO

Kvaratskhelia ci prova in area, il portiere avversario para. La Georgia ha iniziato a ritmi alti anche in questa ripresa. Lobzhanidze ha una grande occasione in area ma si fa neutralizzare la conclusione. Georgia che sta provando ripetutamente a trovare la rete del tris. Chakvetadze la mette fuori con il sinistro. Mancano circa quindici minuti alla fine del match, il ritmo della gara è leggermente calato. Buona occasione per Mikautadze che però trova l’ottima risposta del portiere avversario. Giorbelidze da dentro l’area, tentativo respinto. Mikautadze! La chiude definitivamente la Georgia. Con il destro in area non fallisce. Vako! Cala il poker la Georgia! Tutto facile per Vako che da solo in area non sbaglia. Siamo nei minuti di recupero, si attende solo il fischio finale. Bernardo Lopes ha sui piedi la rete della bandiera ma sbaglia, vince la Goergia per quattro reti a zero.

