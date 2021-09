Video/ Giana Erminio Albinoleffe (0-1) gol e highlights: la decide Ravasio

L’Albinoleffe vince sul campo della Giana Erminio grazie alla rete siglata da Ravasio che decide una gara sostanzialmente molto equilibrata. Tomaselli la mette in mezzo, la difesa avversaria riesce ad allontanare. Manconi calcia ma non trova la porta. Risponde per le rime Gelli che non inquadra la porta. Padroni di casa ad un passo dal gol! Azione personale di Tremolada che si gira e tira, Pagno compie una grande parata. D’Ausilio calcia da buona posizione con Gelli che risponde presente. Abbiamo superato intanto la mezzora di gioco con il risultato che resta bloccato sullo zero a zero. Le due compagini provano a superarsi ma le rispettive difese stanno giocando una gara accorta. Ricordiamo la ghiotta occasione capitata sui piedi di Tremolada.

DIRETTA/ Catanzaro Catania (risultato finale 1-1): parità al "Ceravolo"

SECONDO TEMPO

Riva ci prova di testa ma la sfera non trova la porta. Riva ci prova su punizione ma non trova la porta. Le due compagini stanno provando a trovare il varco giusto ma per ora senza successo. Quindici minuti alla fine, non si sblocca la gara. Ravasio! L’Albinoleffe la vince in pieno recupero! Azione molto ben costruita dall’Albinoleffe con la sfera che arriva sulla testa di Ravasio che non sbaglia. Termina il match, l’Albinoleffe vince in pieno recupero sul campo della Giana Erminio.

Video/ Fiorenzuola Seregno (2-3) gol e highlights: la decide Cocco nel finale

CLICCA QUI PER IL VIDEO GIANA ERMINIO ALBINOLEFFE

LEGGI ANCHE:

Video/ Monterosi Palermo (1-1) gol e highlights: Cancellieri regala il pariVideo/ Galatasaray Lazio (1-0): highlights e gol. Strakosha condanna SarriVideo/ Salernitana Roma (0-4) gol e highlights: secondo tempo esplosivo (Serie A)Video/ Genoa Napoli (1-2) gol e highlights: Petagna salva Spalletti (Serie A)

© RIPRODUZIONE RISERVATA