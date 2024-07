Giostra cede al luna park di Gallipoli: quattro i feriti

Dramma sfiorato a Gallipoli durante una festa al luna park: una giostra ha ceduto e quattro ragazzini sono rimasti feriti, per fortuna nessuno in maniera grave. Mentre era in funzione, nel parco giochi del lungomare Galileo Galilei, una parte del carosello si sarebbe staccata. Secondo quanto spiega Sky Tg 24, a cadere sarebbe stato il palo che sorreggeva il “premio” da prendere, un pallone: il gioco, infatti, prevede che dai seggiolini roteanti ad alta velocità viaggino in area in maniera circolare, appesi a delle lunghe catene.

Per vincere, chi occupa i seggiolini deve sporgersi (spesso venendo lanciato dalla persona dietro), per acchiappare il premio, che a volte è un drappo o un fiocco mentre nel caso di Gallipoli, era un pallone. Una giostra amatissima in tutta Italia, soprattutto dai più giovani. Nel luna park sul lungomare Galileo Galilei, a bordo della giostra c’erano vari ragazzini quando questa ha ceduto. In particolare sono rimasti feriti quattro giovanissimi: per due di questi, di 9 e 14 anni, si sospettavano fatture ma fortunatamente le indagini mediche hanno dato esito negativo.

Incidente di una giostra a Gallipoli: indaga la Polizia

Dopo l’incidente sulla giostra al luna park di Gallipoli, il commissariato della Polizia locale sta indagando cercando di ricostruire quanto accaduto, tentando inoltre di risalire ai responsabili. Gli agenti, come spiega La 7, questa mattina hanno effettuato un nuovo sopralluogo sul posto, insieme ai vigili del fuoco, esaminando la scena e la giostra stessa, cercando di comprendere la dinamica dei fatti.

La giostra è stata sequestrata e da parte del pubblico ministero arriverà la richiesta di una consulenza tecnica che possa determinare in maniera certa le cause del cedimento. Gli agenti dovranno inoltre indagare sulla regolarità delle autorizzazioni e stabilire se il problema sia stato di natura meccanica, strutturale o dovuto a un comportamento scorretto degli utilizzatori.