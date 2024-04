Video/ Giugliano Casertana (1-1) gol e highlights: Ciuferri replica a Curcio! (Serie C, 21 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GIUGLIANO CASERTANA: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto De Cristofaro le squadre di Giugliano e Casertana si fermano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 con un gol per tempo come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nella prima frazione di gioco i rossoblu del tecnico Cangelosi vogliono prendersi subito le redini del match affacciandosi in attacco in maniera pericolosa ed i loro sforzi vengono premiati immediatamente al 13′ dalla rete del vantaggio siglata da Curcio con un bel colpo di testa ad impattare la sfera sul lancio offertogli dal collega Calapai.

I campani, un po’ scossi dal colpo ricevuto, si vedono invece costretti a rimpiazzare Valdesi con Menna già intorno al 38′ a causa di un infortunio. Nel secondo tempo i Tigrotti di mister Bertotto tornano in campo dopo l’intervallo mostrando uno spirito diverso rispetto a quanto mostrato in precedenza e trovano in questo modo il gol del pareggio, che si rivelerà definitivo, al 61′ con la rete firmata da Ciuferri, sugli scudi ma in maniera meno efficace anche qualche istante più tardi. Nel finale della partita i Falchetti non approfittano a dovere delle giocata di Tavernelli senza più sorpassare i gialloblu.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Calzavara di Varese ha estratto il cartellino giallo in appena due occasioni ammonendo rispettivamente Oyewale da un lato e Toscano dall’altro. Il punto derivato da questo pareggio valido per la trentasettesima giornata di campionato permette al Giugliano di arrampicarsi a quota 53 nella classifica del girone C della Serie C 2023/2024 così come la Casertana raggiunge a sua volta i 62 punti.

