Video/ Giugliano Potenza (3-2) gol e highlights: in rimonta! (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GIUGLIANO POTENZA: GOLEADA!

Il Giugliano, dopo due sconfitte di fila, ritrova il successo in rimonta contro il Potenza. Gara ricca di emozioni al Partenio-Lombardi con il Potenza che si porta avanti grazie alle reti di Volpe e Murano, ma Zullo e Gladestony la riprendono a fine prima frazione. Nella ripresa Rondinella la ribalta regalando la salvezza matematica ed una speranza play-off. Alla prima occasione, gli ospiti la sbloccano con un tiro da fuori area di Volpe al 4’.

DIRETTA/ Giugliano Potenza (risultato finale 3-2): la decide Rondinella

Il Giugliano attacca ma subisce la seconda rete da Murano che sul secondo palo non sbaglia. Giugliano che non si perde d’animo e la riapre con Zullo bravo nell’inserimento che gli permette di calciare all’altezza del dischetto. Gara che resta aperta con occasioni continue da ambo le parti. Al 35’ arriva il grandissimo gol di Gladestony in rovesciata dopo che la sfera è messa in mezzo da punizione. La prima frazione termina sul due a due.

Video/ Foggia Giugliano (3-0) gol e highlights: Delio Rossi abbatte Di Napoli

Ad inizio ripresa il Giugliano sembra in grande fiducia e all’ora di gioco concretizza il definitivo sorpasso. Oyewale la mette sul secondo palo: Rondinella supera l’avversario e la mette in rete. I padroni di casa sfiorano in più occasioni il poker ma rischiano nel finale sulla punizione di Di Grazia Viscovo salva come può. In pieno recupero Salvemini viene espulso per somma di ammonizioni. Nell’ultima giornata della stagione regolare il Giugliano farà visita al Crotone mentre il Potenza attende la vincitrice del campionato Catanzaro.

VIDEO GOL GIUGLIANO POTENZA, IL TABELLINO

Giugliano (4-3-1-2): Viscovo; Iglio (70’ Gomez), Zullo (59’ Biasiol), Scognamiglio, Poziello C.; Gladestony, Felippe, Poziello R. (59’ Oyewale); Rizzo (59’ Rondinella); Salvemini, Sorrentino (70’ Piovaccari). A disposizione: Sassi, Siamatas, Berman, Ceparano, Mazzucchiello, La Monica, Felici, Ciuferri, De Francesco, Ghisolfi. Allenatore: Raffaele Di Napoli

Diretta/ Foggia Giugliano (risultato finale 3-0): Frigerio cala il tris!

Potenza (3-5-2): Gasparini; Girasole, Sbraga (79’ Polito), Rocchi; Volpe (84’ Di Grazia), Del Pinto (70’ Del Sole), Cittadino (70’ Logoluso), Talia, Verrengia; Murano (84’ Alagna), Caturano. A disposizione: Alastra, Rillo, Riccardi, Legittimo, Bianchi, Schimmenti. Allenatore: Giuseppe Raffaele

Arbitro: Matteo Canci di Carrara

Marcatori: 4’ Volpe (P), 17’ Murano (P), 25’ Zullo (G), 35’ Gladestony (G), 60’ Rondinella (G)

Ammoniti: Sorrentino, Felippe (G), Girasole, Talia (P)

Espulsi: Salvemini (G) per doppia ammonizione

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GIUGLIANO POTENZA













© RIPRODUZIONE RISERVATA