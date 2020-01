VIDEO GOL DI IBRAHIMOVIC IN CAGLIARI MILAN/ Zlatan “Iz back”: gioia rossonera

Minuto 64 di Cagliari-Milan: primo gol di Zlatan Ibrahimovic nella sua seconda vita rossonera. Ibra è davvero tornato. E da ora in avanti, per i tifosi rossoneri, sarà tutto una ricerca del video del gol del numero 21, quasi un volersi assicurare che sia tutto vero, non un’illusione dopo tante, troppe, amarezze. Che gol ha fatto Ibra? Un gol alla Ibra. Sembra essersi fermato l’orologio per il fuoriclasse ex Juventus e Inter. Lancio lungo di Calabria dalla metà campo, Ibra che cerca di svettare ma poi lascia scorrere: alle sue spalle è pronto a raccogliere Theo Hernandez, che inarrestabile dalla fascia sinistra mette in mezzo. Qui si manifesta il ritorno del campione pronto a prendere per mano la sua squadra: Ibra capisce subito la possibilità, si piazza in area, pianta il piede destro e non lo sposta più, mentre col sinistro incrocia un diagonale imprendibile per il connazionale Olsen.

IBRAHIMOVIC GOL IN CAGLIARI MILAN: VIDEO

La palla gonfia la rete, ma è curioso osservare come Ibra allarghi le braccia per esultare qualche istante prima. Quasi che lo svedese avesse già intuito dall’impatto con la sfera che altro destino non potesse essere previsto per quel tiro diretto all’angolino basso. Un gol che sa di liberazione per tutto il popolo rossonero, orfano da 7 anni di un campione dominante, arrivato a Milano a 38 anni, con una mobilità in campo decisamente inferiore rispetto a quella dell’Ibra di un tempo, ma con una consapevolezza del proprio ruolo dentro e fuori il rettangolo di gioco che non potrà non tornare utile a tutto il giovane collettivo rossonero. Il tempo dirà se ci stiamo spingendo troppo oltre, se il gol di Ibra a Cagliari resterà un lampo, un’eccezione. Nel frattempo: IZ back.





© RIPRODUZIONE RISERVATA