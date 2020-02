Video/ Gozzano Pro Vercelli (0-1): highlights e gol, Rolando vince il derby (Serie C)

Nel video di Gozzano Pro Vercelli vediamo il colpaccio della formazione allenata da Alberto Gilardino, che dopo otto giornate a secco torna a fare punti e a respirare in classifica. A decidere la partita ci ha pensato Rolando, che ha spezzato una partita piuttosto equilibrata. Al triplice fischio finale, dunque, è la Pro Vercelli ad aggiudicarsi i tre punti in un match di certo non molto esaltante. I ragazzi di Alberto Gilardino trovano la giocata giusta al D’Albertas di Gozzano, facendo sprofondare i cusiani, adesso al penultimo posto in classifica e superati dalla Giana Erminio. Gozzano Pro Vercelli hanno offerto una partita densa e fisica, con la squadra ospite che ha dimostrato maggiore lucidità. Bravo il tecnico della Pro a mettere a suo agio i suoi, a differenza di un Gozzano impacciato e in affanno. A decidere la partita, come detto il gol dell’ex Rolando, che infila alle spalle di Fiory attorno al sessantasettesimo, dopo un assist involontario da parte di Azzi. Alla luce di questo successo la Pro Vercelli sale a più cinque punti in classifica dalla zona calda, mentre il Gozzano resta nei guai e preoccupato per il suo futuro, vista anche l’involuzione di gioco delle ultime giornate.

VIDEO GOZZANO PRO VERCELLI: IL TABELLINO

Gozzano Pro Vercelli 0-1

Gozzano (4-3-3): Crespi (31′ pt Fiory); Tumminelli, Figliomeni, Uggé, Garofalo (18′ st Samba); Gemelli, Guitto (18′ st Spina), Palazzolo; Tomaselli (34′ st Bukva), Momenté, Fedato. All.: Soda.

Pro Vercelli (3-5-2): Saro; Auriletto, Masi, Carosso; Azzi, Graziano (30′ st Bani), Grossi, Varas (30′ st Emmanuello), Iezzi; Rosso (12′ pt Rolando) (43′ st Romairone), Comi. All.: Gilardino.

Arbitro: Caldera di Como.

Rete: st 24′ Rolando.

Note: spettatori 500 circa. Corner 7-4. Ammoniti Carosso, Azzi, Gemelli, Fedato. Recupero: pt 3′, st 4′.

