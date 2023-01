Video/ Gubbio Ancona (0-1) gol e highlights: rossoblù, quarto ko consecutivo

VIDEO GUBBIO ANCONA 0-1

Ancora una sconfitta per il Gubbio nel match contro l’Ancona. Nei primi minuti tra la sfida di Gubbio e Ancona, la gara non si sblocca nonostante un’occasione per i padroni di casa dopo 3 minuti: al 3’ Mbakogu schiaccia di testa su assist di Rosaia ma la palla finisce di poco a lato. All’8 rispondono gli ospiti con Di Massimo che su assist di Martina chiama Di Gennaro alla grande parata. Al 23′ però sono gli ospiti a passare in vantaggio con Petrella, che con un gran gol sorprende il portiere. Al 31′ prova a reagire il Gubbio, ma gli ospiti si chiudono bene in difesa e provano a ripartire. Finisce dunque 0 a 1 il match.

GUBBIO ANCONA: LA DECIDE UN GOL DI PETRELLA

Nella ripresa di Gubbio Ancora, dopo trenta secondi ci prova Mbakogu, servito da Toscano: l’attaccante entra in area ma conclude alto. Il Gubbio aumenta la pressione e Braglia mette dentro forze fresche: ci provano prima Vazquez al 28’ e poi Rosaia al 34’. All’82’ è Bonini che chiama Perucchini ad un intervento prodigioso. Le buone intenzioni, però, non bastano: ancora un ko per i rossoblù, che cadono per la quarta volta consecutiva. Al Barbetti passa l’Ancona, che firma anche il sorpasso in classifica mentre la squadra di Braglia scivola al quinto posto, con 39 punti.

GUBBIO ANCONA 0-1: IL TABELLINO

GUBBIO (3-4-1-2): Di Gennaro; Portanova (s.t. 32’ Vitale), Signorini, Bonini; Morelli, Rosaia, Toscano (s.t.18’ Bulevardi), Corsinelli (s.t. 24’ Spina); Arena; Vazquez, Mbakogu (s.t. 18’ Di Lorenzo). A disp. Meneghetti, Tazzer, Redolfi, Dutu, Semeraro, Bontà. All. Braglia.

ANCONA (3-4-3): Perucchini; Mondonico, De Santis, Camigliano; Mezzoni, Simonetti, Paolucci (s.t. 42’n Brogni), Martina; Petrella (s.t. 27’ Basso), Moretti, Di Massimo (s.t. 9’ Mattioli). A disp: Piergiacomi, Vitali, Bianconi, Lombardi, Pecci, Barnabà, Fantoni, All. Colavitto

Arbitro: Caldera di Como (Feraboli di Brescia e Bonomo di Milano), IV uomo Ravara di Valdarno.

Marcatori: p.t. 22’ Petrella











