Video/ Gubbio Rimini (4-0) gol e highlights: poker aperto da Chierico! (Serie C, 28 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GUBBIO RIMINI: LA SINTESI

Allo Stadio Pietro Barbetti il Gubbio ha la meglio sul Rimini con un perentorio 4 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la sfida pare cominciare su ritmi piuttosto blandi, regalando poche emozioni degne di nota ma con il passare dei minuti i Lupi guidati da mister Braglia crescono e riescono anche a spezzare l’equilibrio iniziale andando a segno al 19′ con Chierico, bravo a trovare il gol del vantaggio sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Di Massimo.

Nella ripresa i rossoblu continuano a volere tenere in mano il controllo delle operazioni e siglano la rete del raddoppio quasi subito al 50′ per merito di Udoh. Nel finale di partita gli umbri dilagano con il gol firmato dal già protagonista Di Massimo al 61′ e chiudono i conti una volta per tutte all’89’ con il calcio di rigore fischiato per il fallo commesso da Megelaitis nei confronti di Desogus e trasformato al meglio da Galeanrdo.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gabriele Totaro di Lecce ha estratto il cartellino giallo in quattro occasioni, due per parte, in modo tale da ammonire rispettivamente Di Massimo al 62′ e Greco al 78′ da un lato, Garetto al 60′ e Sala al 64′ dall’altro. Il successo strappato nel trentottesimo ed ultimo turno di campionato consegna tre punti al Gubbio così da salire a 59 punti mentre il Rimini resta ancorato a quota 50 nella classifica del girone B della Serie C 2023/2024.

