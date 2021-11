Video/ Gubbio Siena (1-2): gol e highlights, Maddaloni inizia bene (Serie C)

VIDEO GUBBIO SIENA (1-2): BUONA LA PRIMA PER MADDALONI

Allo Stadio Pietro Barbetti il Siena supera in trasferta il Gubbio per 2 a 1. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Torrente a rendersi subito pericolosi mandando la sfera alta sul tentativo di Aurelio al 3′ e soprattutto centrando poi una traversa al 9′ con il tiro-cross di Oukhadda. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Maddaloni crescono lentamente riuscendo pure a passare in vantaggio intorno al 31′ grazie alla rete messa a segno da Acquadro, protagonista con una fucilata dalla traiettoria vincente scoccata dalla trequarti avversaria. Nel secondo tempo le emozioni scarseggiano con il Gubbio in difficoltà nel pervenire all’eventuale pareggio ed il Siena a gestire la situazione favorevole.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Siena sbanca Gubbio al 90'! Diretta gol live score

VIDEO GUBBIO SIENA: LA DECIDE MILESI

Nell’ultima parte dell’incontro i Lupi trovano il gol del pari per merito di Cittadino, trasformando al 66′ il calcio di rigore concesso per fallo di Bianchi ai danni di D’Amico. Ci pensa infine Milesi, con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a riportare definitivamente avanti i bianconeri al 90′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alessandro Di Graci, proveniente dalla sezione di Como, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Malaccari da un lato e Karlsson dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo dodicesimo turno di campionato permettono al Siena di salire a quota 20 nella classifica del girone B della Serie C staccando in questo modo i diretti rivali di giornata del Gubbio, rimasti appunto fermi a 17 punti.

Diretta/ Gubbio Siena (risultato finale 1-2) Rai: la risolve Milesi al novantesimo!

VIDEO GUBBIO SIENA: IL TABELLINO

Gubbio-Siena 1 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 31′ Acquadro(S); 66′ Cittadino(G); 90′ Milesi(S).

GUBBIO (4-4-2) – Ghidotti; Oukhadda, Bonini, Redolfi, Aurelio; Malaccari, Cittadino, Bulevardi, Sainz Maza; Arena, Sarao. A disp.: Elisei, Meneghetti, Spalluto, Francofonte, Formiconi, Sainz Maza, Migliorelli, Bontempi, D’Amico, Fantacci All.: Torrente.

SIENA (4-2-3-1) – Lanni; Marcellusi, Conson, Milesi, Favalli; Bianchi, Guberti; Acquadro, Caccavallo, Karlsson; Disanto. A disp.: Mataloni, Marocco, Farcas Cardoselli, Karlsson, Milesi, Bani, Montiel, Zaccone, Pezzella, Peresin, Darini, Conti. All.: Maddaloni.

Arbitro: Alessandro Di Graci (sezione di Como).

Ammoniti: 26′ Karlsson(S); 45′ Malaccari(G).

Diretta/ Reggiana Lucchese (risultato 2-0) streaming video tv: chiude Rozzio!

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI GUBBIO SIENA



© RIPRODUZIONE RISERVATA