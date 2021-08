Video, “il Titanic rischia di scomparire”/ La missione a 3.800 metri di profondità

Il Titanic rischia di scomparire per sempre dopo oltre cento anni in fondo al mare. Nel video è possibile ammirare il relitto grazie alla missione fino a 3.800 metri di profondità del gruppo di ricercatori sottomarini OceanGate secondo i quali la nave affondata nel 1912 “si sta rapidamente deteriorando”.

Già un mese fa c’era stata una prima missione per scattare qualche foto e filmare alcune immagini dello storico transatlantico. Nei vari video pubblicati dal gruppo ce n’è uno di circa 16 secondi dove si vede distintamente un balcone di prima classe; nel secondo invece, di 12 secondi, si scorge l’albero di prua crollato diversi anni fa. Infine, nell’ultimo filmato di 10 secondi è ripreso il telemotore della nave, dove una volta c’era il timone.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 10 AGOSTO/ Dati: +525 nuovi casi e 4 morti

Video, Titanic a 3.800 metri: l’obiettivo è seguire l’evoluzione del relitto

Dopo il video della missione Titanic Survey a 3.800 metri di profondità, OceanGate ha annunciato di voler continuare a filmarlo per i prossimi anni per seguire l’evoluzione del relitto del transatlantico più famoso della storia che viaggiava da Southampton a New York e sul quale persero la vita 1.500 persone dopo lo schianto contro un iceberg.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MIN. SALUTE 10 AGOSTO/ +5.636 casi e 31 morti, positività 2,3%

“Un ringraziamento speciale a SubC Imaging per aver fornito a Titan di OceanGate la fotocamera Rayfin Subsea 4k – è il messaggio di Oceangate -. Specialisti nel mercato sottomarino, l’attrezzatura è stata fondamentale per catturare filmati in acque profonde, in particolare la sezione di prua del Titanic durante la spedizione Titanic Survey del 2021, attualmente in corso. Abbiamo il privilegio di collaborare con i leader del settore nel mercato sottomarino, sostenendo la nostra missione di rendere la ricerca sugli oceani profondi accessibile a innovatori, esploratori e scienziati“.

Antonella Viola: "Terza dose non serve"/ "No a Green Pass per studenti e lavoratori"





© RIPRODUZIONE RISERVATA